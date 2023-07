1er test, jour 1 en direct: India Eye Early Wicket, Siraj, Unadkat Keep It Tight

West Indies vs India 1st Test, Day 1 LIVE Updates: Kraigg Brathwaite et Tagenarine Chanderpaul ont pris un départ prudent contre l’Inde lors du premier test à la Dominique. Le skipper des Antilles Kraigg Brathwaite a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier. Pour l’Inde, Mohammed Siraj et Jaydev Unadkat jouent des deux côtés. Yashavi Jaiswal et Ishan Kishan ont fait leurs débuts en test. Jaiswal ouvrira le bâton pour l’Inde avec Shubman Gill étant poussé à la troisième place. (Tableau de bord EN DIRECT)

Inde (jouant XI): Rohit Sharma(c), Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, Ajinkya Rahane, Ravindra Jadeja, Ishan Kishan(w), Ravichandran Ashwin, Shardul Thakur, Jaydev Unadkat, Mohammed Siraj

Antilles (jouant XI): Kraigg Brathwaite(c), Tagenarine Chanderpaul, Raymon Reifer, Jermaine Blackwood, Alick Athanaze, Joshua Da Silva(w), Jason Holder, Rahkeem Cornwall, Alzarri Joseph, Kemar Roach, Jomel Warrican

Voici les mises à jour en direct du jour 1 du 1er match test entre l’Inde et les Antilles, directement depuis Windsor Park en Dominique :