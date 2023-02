1er test en direct : bon début pour l’Inde ; Shami, Siraj Rejeter Warner, Khawaja

Inde vs Australie, 1er test, Jour 1 Mises à jour en direct : Mohammed Shami a nettoyé David Warner avec une beauté après que Mohammed Siraj ait eu raison d’Usman Khawaja lors de son premier match. Plus tôt, le skipper australien Pat Cummins a remporté le tirage au sort et a choisi de battre en premier contre l’Inde lors du premier match du Trophée Border-Gavaskar qui se déroule au Vidarbha Cricket Association Stadium à Nagpur. L’Inde a fait ses débuts en test à Suryakumar Yadav et KS Bharat. Pendant ce temps, le bras droit du bras droit Todd Murphy a fait ses débuts en Australie. L’équipe dirigée par Rohit Sharma a besoin d’un résultat favorable de la série de quatre matchs pour gagner une place en finale du Championnat du monde de test. D’un autre côté, les visiteurs australiens sont tout aussi impatients de commencer par une victoire après avoir perdu les trois dernières éditions de la série Test entre les deux équipes. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde (jouant XI): Rohit Sharma(c), KL Rahul, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Srikar Bharat(w), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Mohammed Shami, Mohammed Siraj

Australie (jouant XI): David Warner, Usman Khawaja, Marnus Labuschagne, Steven Smith, Matt Renshaw, Peter Handscomb, Alex Carey(w), Pat Cummins(c), Nathan Lyon, Todd Murphy, Scott Boland

Voici les mises à jour en direct du jour 1 du 1er match test entre l’Inde et l’Australie directement depuis le stade Vidarbha Cricket Association, Nagpur –