1er tableau télévisé de Bob Ross — terminé en 27 minutes — en vente pour plus de 13 millions de dollars – National

Le tout premier tableau réalisé à la télévision par Bob Ross – l’artiste bien-aimé et sportif qui célébrait ses « heureux accidents » – est en vente pour 9,8 millions de dollars américains (plus de 13,2 millions de dollars canadiens).

Ross peint Une promenade dans les bois en 1983 lors du premier épisode de son émission télévisée La joie de peindre, qui a conquis le cœur (et les pinceaux) du public du monde entier. Pendant 27 minutes, les téléspectateurs ont regardé Ross montrer comment peindre une limite d’arbres automnale pittoresque.

Une promenade dans les bois a été mis en vente par Ryan Nelson, propriétaire de la galerie d’art Modern Artifact. La liste qualifie l’œuvre d’art de « peinture originale de Bob Ross la plus historiquement significative jamais créée ».

« Il est extrêmement rare de trouver des pièces d’épisodes de Bob Ross, et c’est une opportunité unique en son genre de posséder la toute première », a écrit la galerie.

La peinture comprend une signature rouge « Ross » de l’artiste et est accompagnée d’une déclaration écrite du propriétaire original et unique qui était présent au moment où cette pièce a été peinte par Bob Ross.

L’ancien propriétaire, qui n’est pas nommé par Modern Artifact, a acheté le tableau lors d’une vente aux enchères afin de collecter des fonds pour une station PBS locale. Après avoir acheté la pièce pour un montant non divulgué, la femme a pendu Une promenade dans les bois chez elle depuis 39 ans, a rapporté l’Associated Press.

Bien que Ross peignait normalement trois versions de ses œuvres – une image de référence avant le tournage de l’émission télévisée, une pendant le tournage et une autre pour ses livres étape par étape – il s’est avéré que la version en vente était celle peinte par Ross devant la caméra. Le Washington Post a rapporté qu’il a fallu deux jours aux analystes artistiques de Bob Ross Inc., la société qui détient les droits de son émission télévisée, pour déterminer que les coups de pinceau et le travail au couteau de Ross étaient identiques à la version de Une promenade dans les bois maintenant propriété de Modern Artifact.

La galerie accepte les offres d’achat Une promenade dans le parcmais espère également que le prix élevé permettra à l’œuvre d’être exposée au public le plus longtemps possible.

Ross est décédé d’un lymphome en 1995, à l’âge de 52 ans. Adolescent, Ross a suivi son premier cours de peinture alors qu’il était en poste en Alaska en tant que membre de l’armée de l’air américaine dans les années 1960. Il a ensuite fait carrière dans la technique de la peinture à l’huile « mouillé sur mouillé », qui consiste à appliquer de la peinture à l’huile sur de la peinture à l’huile encore humide.

Ross a inspiré et continue d’inspirer une génération d’artistes amateurs. Il a créé plus de 400 peintures sur le programme PBS La joie de peindre. Il encourageait constamment son public à trouver la tranquillité dans la peinture, sans le stress lié à la perfection visuelle de l’art.

Pendant qu’il peignait Une promenade dans les bois sur le premier épisode de La joie de peindreRoss a encouragé ses téléspectateurs à faire de leur mieux, comme il l’a toujours fait.

« Je pense qu’il y a un artiste caché au fond de chacun d’entre nous, et ici nous allons essayer de vous montrer comment faire ressortir cet artiste, le mettre sur toile », a-t-il déclaré.

La joie de peindre a commencé en 1983 et a duré 11 ans.