1er T20I, Live: Sri Lanka Opt To Bowl vs India; Shubman et Mavi font leurs débuts

IND vs SL, 1er T20I, mises à jour en direct : Le skipper sri-lankais Dasun Shanaka a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde lors du premier match T20I, au stade Wankhede de Mumbai mardi. Le batteur Shubamn Gill et le stimulateur Shivam Mavi ont remporté leur première sélection de T20I alors que ce dernier remplaçait Arshdeep Singh dans le Playing XI. En l’absence de Rohit Sharma, le polyvalent Hardik Pandya dirigera l’équipe indienne dans les T20I. Outre Rohit, le frappeur Virat Kohli et KL Rahul manqueront également la série de trois matchs. Ce sera un affrontement intéressant car les deux équipes chercheront à faire de leur mieux. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Sri Lanka (jouant XI): Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Kasun Rajitha, Dilshan Madushanka

Inde (jouant XI): Ishan Kishan(w), Shubman Gill, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Hardik Pandya(c), Deepak Hooda, Axar Patel, Harshal Patel, Shivam Mavi, Umran Malik, Yuzvendra Chahal

Voici les mises à jour en direct du 1er T20I entre l’Inde et le Sri Lanka depuis le stade Wankhede à Mumbai :