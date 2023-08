1er T20I : l’Inde bat l’Irlande de 2 points via la méthode DLS

Inde vs Irlande, 1er T20I Mises à jour en direct : Ruturaj Gaikwad et Sanju Samson envisagent de récupérer l’Inde à deux reprises dans une poursuite de 140 contre l’Irlande lors du premier T20I à Dublin. Craig Young a écarté Yashasvi Jaiswal et Tilak Varma en une manche pour garder l’Irlande dans le match. Plus tôt, Ravi Bishnoi (2 sur 23) et Jasprit Bumrah (2 sur 24) ont brillé avec deux guichets chacun alors que l’Inde limitait l’Irlande à 139 pour 7 en 20 overs. Barry McCarthy a marqué 51 pas sur 33 balles pour l’Irlande. Plus tôt, le skipper indien Bumrah a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer en premier dans le match. (Carte de bord en direct)

Inde(Onze joueurs) : Ruturaj Gaikwad, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson (w), Tilak Varma, Rinku Singh, Shivam Dube, Washington Sundar, Prasidh Krishna, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah (c), Ravi Bishnoi

Irlande(Onze jouant) : Paul Stirling(c), Andrew Balbirnie, Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Curtis Campher, George Dockrell, Mark Adair, Barry McCarthy, Craig Young, Joshua Little, Benjamin White

Voici les mises à jour en direct du 1er match T20I entre l’Irlande et l’Inde, directement depuis The Village, Dublin :