1er T20I en direct : l’Inde en difficulté, perd le 7e guichet à la poursuite de 177 contre la Nouvelle-Zélande

IND vs NZ, 1ère mise à jour en direct du T20I :Suryakumar Yadav et Hardik Pandya ont stabilisé les manches avant de partir en succession rapide. Auparavant, Ishan Kishan, Shubman Gill et Rahul Tripathi avaient été licenciés à bon compte. Daryl Mitchell et Devon Conway ont battu la cinquantaine pour propulser la Nouvelle-Zélande à 176/6 lors du premier T20I contre l’Inde au JSCA Stadium de Ranchi. Mitchell a frappé un 59 invaincu, tandis que Conway a claqué son neuvième demi-siècle avant d’être renvoyé le 52. Plus tôt, Washington Sundar a frappé deux fois au cinquième pour écarter les dangereux Finn Allen (35) et Mark Chapman (0). Après avoir remporté la série de trois matchs de l’ODI 3-0 contre la Nouvelle-Zélande, l’équipe indienne vise maintenant un départ gagnant dans les T20I. En l’absence de Rohit Sharma et Virat Kohli, les hôtes seront dirigés par Hardik Pandya, qui a précédemment guidé l’équipe vers une victoire 3-0 contre le Sri Lanka dans le format le plus court. Ce sera une rencontre passionnante car les deux équipes chercheront à faire de leur mieux. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde (jouant XI) : Ishan Kishan (w), Shubman Gill, Rahul Tripathi, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (c), Deepak Hooda, Washington Sundar, Shivam Mavi, Kuldeep Yadav, Umran Malik, Arshdeep Singh

Nouvelle-Zélande (Onze de jeu) : Finn Allen, Devon Conway (w), Mark Chapman, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Mitchell Santner (c), Michael Bracewell, Jacob Duffy, Ish Sodhi, Lockie Ferguson, Blair Tickner

Voici les mises à jour en direct du 1er match T20I entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande directement depuis le complexe du stade international JSCA à Ranchi