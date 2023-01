1er ODI en direct : Shubman Gill termine un demi-siècle, Ishan Kishan s’en va

IND vs NZ, 1ères mises à jour en direct ODI: Rohit Sharma et Shubman Gill ont assemblé un partenariat de 50 points avant que le skipper ne parte pour un 34 offensif. Virat Kohli n’a pas non plus duré longtemps car Mitchell Santner a récupéré le cuir chevelu précieux. L’Inde affronte la Nouvelle-Zélande lors du premier ODI au stade international de cricket Rajiv Gandhi à Hyderabad. Plus tôt, Rohit Sharma avait remporté le tirage au sort et avait choisi de battre en premier contre les Kiwis. L’Inde effectue trois changements alors que Hardik Pandya, Ishan Kishan et Shardul Thakur remplacent KL Rahul, Axar Patel et Shreyas Iyer. L’équipe dirigée par Rohit Sharma sera très confiante après avoir battu le Sri Lanka de manière globale dans la série récemment conclue. Virat Kohli était le naufrageur en chef de l’Inde avec deux siècles brillants. En revanche, les Kiwis auront du fil à retordre avec Ish Sodhi, Tim Southee, Kane Williamson et Trent Boult tous indisponibles pour le premier match de la série. Les visiteurs, cependant, débordent de confiance, après avoir renversé le Pakistan la semaine dernière. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Inde XI: Inde : Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, Ishan Kishan (wk), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj et Mohammed Shami.

Nouvelle-Zélande XI: Tom Latham (wk/c), Finn Allen, Devon Conway, Henry Nicholls, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, Michael Bracewell, Henry Shipley, Mitchell Santner, Lockie Ferguson et Blair Tickner

Voici les mises à jour des scores en direct du 1er match ODI entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande directement depuis le stade international de cricket Rajiv Gandhi, Hyderabad