1er ODI en direct: Ishan Kishan revient alors que l’Inde choisit de battre contre la Nouvelle-Zélande

IND vs NZ, 1ères mises à jour en direct ODI: Le capitaine indien Rohit Sharma a remporté le tirage au sort et a choisi de battre la Nouvelle-Zélande lors du premier ODI au stade international de cricket Rajiv Gandhi à Hyderabad. L’Inde effectue trois changements alors que Hardik Pandya, Ishan Kishan et Shardul Thakur remplacent KL Rahul, Axar Patel et Shreyas Iyer. L’équipe dirigée par Rohit Sharma sera très confiante après avoir battu le Sri Lanka de manière globale dans la série récemment conclue. Virat Kohli était le naufrageur en chef de l’Inde avec deux siècles brillants. En revanche, les Kiwis auront du fil à retordre avec Ish Sodhi, Tim Southee, Kane Williamson et Trent Boult tous indisponibles pour le premier match de la série. Les visiteurs, cependant, débordent de confiance, après avoir renversé le Pakistan la semaine dernière. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Voici les mises à jour des scores en direct du 1er match ODI entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande directement depuis le stade international de cricket Rajiv Gandhi, Hyderabad