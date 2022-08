1er nid de tortues marines trouvé sur la plage du Mississippi depuis 2018

PASS CHRISTIAN, Mississippi (AP) – Les équipes de plage ont trouvé le premier nid de tortues marines sur le continent du Mississippi en quatre ans.

Une équipe de Harrison County Sand Beach qui nettoyait a trouvé ce qui semblait être des traces de tortues juste à l’est du port de Pass Christian, ont déclaré des responsables.

Ils ont protégé la zone et ont appelé l’Institute for Marine Mammal Studies à Gulfport, qui a suivi les pistes jusqu’à un site de nidification qui est maintenant délimité par des piquets et du ruban adhésif.

Les œufs appartiennent probablement à une tortue caouanne protégée ou à une tortue de mer Ridley de Kemp encore plus rare, qui est l’espèce de tortue marine la plus menacée d’extinction, a déclaré Moby Solangi, président du groupe d’études marines.

L’espèce exacte de tortue ne sera pas connue avant l’éclosion des œufs dans 50 à 60 jours. Seulement environ 1 œuf de tortue marine sur 10 000 atteint l’âge adulte. Les tortues pondent entre 60 et 100 œufs dans un nid et ont plusieurs nids au cours d’une saison, a déclaré Solangi au Sun Herald à Biloxi.

Il s’agit du premier nid de tortues marines sur le Mississippi continental depuis 2018, bien qu’il y ait eu des rapports non officiels de nids sur des îles-barrières inhabitées, ont déclaré des responsables.

Le détroit du Mississippi et le golfe du Mexique sont des habitats importants pour les tortues marines, mais la marée noire de 2010 et l’ouverture en 2019 du déversoir Bonnet Carré ont nui à la population de tortues, a déclaré Solangi.

« Après toutes les catastrophes environnementales que nous avons connues, c’est bon signe. Lorsque (les populations de tortues) ont diminué, cela signifie que l’écosystème qui les soutient est en difficulté. Lorsque les animaux commencent à se reproduire, cela signifie que les choses ont commencé à s’améliorer », a déclaré Solangi.

The Associated Press