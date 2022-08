1er mars au 8 avril – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du service de police de Sugar Grove. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

Les rapports de Sugar Grove ont été publiés à la suite d’une demande de la Freedom of Information Act.

• Michael J. Lloyd, 28 ans, du bloc 200 de la Route 47, Elburn, a été accusé le 25 mars de conduite sous influence, conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %, possession illégale de marijuana et feux arrière inappropriés. Selon les rapports de police, la Nissan orange de Lloyd a été chronométrée à 76 miles à l’heure dans une zone de 55 mph sur Sugar Grove Parkway au sud de Rolling Oaks Road peu après 12 heures sans feux arrière allumés. Un échantillon d’haleine a donné un taux d’alcoolémie de 0,097 %, indique le rapport.

• Amaury Rodriguez, 30 ans, du bloc 5000 de West 24th Place, Cicero, a été arrêté le 8 avril sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal pour excès de vitesse de 35 milles à l’heure ou plus au-dessus de la limite de vitesse affichée. Rodriguez a également été accusé d’avoir désobéi à un dispositif de contrôle de la circulation, d’avoir conduit un véhicule non assuré et de ne pas avoir d’immatriculation valide.

• Christopher G. Bailey, 41 ans, du pâté de maisons 100 de Meadows Drive, Sugar Grove, a été inculpé le 21 mars de coups et blessures pour délit, de résistance à un policier, de voies de fait et de conduite désordonnée. Selon le rapport de police, Bailey était en état d’ébriété et se battait avec une autre personne, puis est devenu agressif avec les ambulanciers paramédicaux et la police, jurant et menaçant de tuer l’officier.

• Braulio Flores, 35 ans, du pâté de maisons 1800 d’Irene Road, Sandwich, a été accusé le 19 mars de possession illégale de marijuana par un conducteur, de conduite avec des plaques périmées et de conduite d’un véhicule non assuré. Son passager, Timothy D. Gardner, 54 ans, du bloc 0-99 de Hickory Lane, Sandwich, a été accusé de possession d’alcool ouvert par un passager.

• Michael A. Lauerman, 25 ans, du pâté de maisons 1300 de Monomoy Street, Aurora, a été accusé le 20 mars de conduite sous l’influence, d’utilisation inappropriée des voies et de transport illégal d’alcool ouvert. La police a été informée d’une Toyota Camry rouge qui avait conduit dans la circulation venant en sens inverse dans la zone de la route 30 en direction est depuis Dugan Road peu avant 8 heures du matin.

• Julia M. Aquino, 39 ans, du bloc 0-99 de South Main Street, Sugar Grove, a été accusée le 20 mars de conduite désordonnée. Selon le rapport de police, Aquino a laissé ses vêtements dans des laveuses au Village Laundry, 91 Sugar Lane, pour aller chercher le dîner pour ses enfants. À son retour, un homme avait commencé à décharger les machines sans surveillance et Aquino aurait commencé à lui crier des obscénités parce qu’il touchait ses vêtements, selon le rapport.

• Daniel P. Fabis, 67 ans, du bloc 200 de St. James Parkway, Sugar Grove, a été inculpé le 20 mars de conduite sous influence, possession illégale de marijuana par un conducteur, mauvaise utilisation de la voie et absence d’assurance valide. La police a été alertée de Fabis par un rapport faisant état d’une voiture dans un fossé sur la route 56 près de Golfview Drive peu après 20 heures. La police a trouvé Fabis debout à l’extérieur de la voiture tenant une boîte à pizza.

• Baylee M. Molitor, 24 ans, du bloc 100 d’Arbor Avenue, Sugar Grove, a été inculpée le 2 mars de conduite sous l’influence, conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et conduite d’un véhicule de manière dangereuse. La police répondait à un rapport à 21 heures d’une Nissan Altima noire conduite sur ses jantes sur Sugar Grove Parkway. La police a suivi les marques de jante jusqu’à la Nissan, qui a été arrêtée sur Arbor Avenue avec ses pneus côté passager détruits et ses jantes endommagées, selon le rapport de police.

• Omar Martell-Terres, 31 ans, du bloc 500 de Carriage Drive, West Chicago, a été accusé le 6 mars de conduite sous l’influence, d’excès de vitesse et de conduite avec un permis suspendu.

• Ronald H. Hilt Jr., 50 ans, du pâté de maisons 400 de South Central Avenue, Paris, a été accusé le 6 mars de conduite sous l’influence, d’utilisation inappropriée de la voie et de transport d’alcool ouvert par un conducteur. La police a été appelée sur Galena Boulevard et Capitol Drive à 13 h 45 en réponse à un rapport faisant état d’une voiture heurtant une maison. La police a trouvé un GMC Terrain blanc qui était entré dans le coin sud-est d’une maison de ville. La police a dit à six personnes dans la maison de sortir pour que le toit ne leur tombe pas dessus, car le GMC avait heurté un mur de soutènement. Hilt a dit à la police qu’il s’était endormi. La police a ensuite trouvé deux canettes de bière Miller Lite ouvertes sur le plancher près de la pédale d’accélérateur, selon le rapport.

• Jeremy L. King, 39 ans, du bloc 800 de Lakeview Drive, Paducah, Ky., a été accusé le 9 mars d’avoir violé une ordonnance de protection et d’avoir dépassé de 26 à 34 milles la limite de vitesse. Son compagnon, Terri F. Doughten, 25 ans, du bloc 900 de Mill Creek Road, Troy, Tennessee, a été accusé dans le même incident d’utilisation illégale d’une arme. La police a chronométré un Ford F-150 blanc sur la Route 56 parcourant 82 miles à l’heure dans une zone de 55 mph, arrêtant finalement la voiture à Municipal Drive et US 30. L’ordre de protection a été émis par le bureau du shérif du comté d’Obion et la partie protégée était le passager de King. Elle a dit à la police qu’elle avait un pistolet, mais qu’elle n’avait pas de permis pour porter une arme dissimulée dans l’Illinois.

• Luis M. Delgado, 39 ans, du bloc 3400 de Pecos Circle, Montgomery, a été arrêté le 1er mars sur mandat du comté de DuPage. Delgado a également été accusé de conduite avec un permis révoqué, d’utilisation inappropriée des voies et de non-signalement d’accident.