Brahmastra, le Ayan Mukerji réalisateur et Karan Johar production, connaît un début étonnant au box-office, avec facilement l’une des meilleures réservations à l’avance de tous les temps pour le jour 1 et le premier week-end dans les trois chaînes nationales de multiplexes seules. Ajoutez la réservation à l’avance sur les écrans uniques, qui ont maintenant ouvert leurs compteurs, et vous disposez de l’un des meilleurs suivis de pré-sortie pour n’importe quel film dans n’importe quelle langue en Inde. Ceci indique que le Remorque Brahmastra, Chansons de Brahmastra et les promotions du Ranbir Kapoor et Alia Bhat starrer ont tous travaillé à l’effet désiré. Et maintenant, Brahmastra est réglé pour une ouverture de pare-chocs.

Collection Brahmastra au box-office jour 1

Compte tenu du nombre de réservations à l’avance qui augmentait d’heure en heure, Collection Brahmastra au box-office jour 1 semble prêt pour une grande ouverture. Soufflant toutes les attentes hors de l’eau, Brahmastra pourrait maintenant ouvrir près de 40 crores nets, tandis que 35 crores nets sont tout sauf une donnée, ce qui non seulement le placerait la tête et les épaules devant tous les autres Film bollywoodien cette année, mais aussi Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et les plus grands ouvreurs du réalisateur Ayan Mukerji à ce jour, tout en donnant un coup de pouce bien nécessaire à l’industrie après la période d’horreur à laquelle elle a été confrontée récemment.

Brahmastra prend l’une des meilleures réservations à l’avance de tous les temps

Plus tôt, Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, a pris l’une des meilleures réservations à l’avance de tous les temps en l’histoire du cinéma indien, encore mieux que ce que RRR avait fait, à égalité avec les avancées de KGF 2 et Baaubali 2.