CAP CANAVERAL, Floride: Le premier équipage de la station spatiale privée a été présenté mardi: trois hommes qui paient chacun 55 millions de dollars pour voler sur une fusée SpaceX.

Ils seront dirigés par un ancien astronaute de la NASA travaillant maintenant pour Axiom Space, la société de Houston qui a organisé le voyage pour janvier prochain.

Il s’agit du premier vol privé vers la Station spatiale internationale. Cela n’a jamais été fait auparavant », a déclaré le PDG d’Axiom et président Mike Suffredini, ancien directeur du programme de la station spatiale pour la NASA.

Alors que le commandant de mission Michael Lopez-Alegria est bien connu dans les cercles spatiaux, les trois autres gars ne sont que des gens qui veulent pouvoir aller dans l’espace et qui offraient cette opportunité », a déclaré Suffredini à l’Associated Press.

Le premier équipage passera huit jours à la station spatiale, et prendra un ou deux jours pour s’y rendre à bord d’une capsule SpaceX Dragon après le décollage de Cap Canaveral.

La Russie est dans le secteur du tourisme hors de la planète depuis des années, vendant des manèges à la Station spatiale internationale depuis 2001. D’autres entreprises spatiales comme Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos prévoient de faire monter et descendre les clients payants. vols d’une durée de quelques minutes. Ces voyages beaucoup plus abordables avec des sièges allant pour des centaines de milliers contre des millions pourraient démarrer cette année.

Les premiers clients d’Axiom sont Larry Connor, un entrepreneur immobilier et technologique de Dayton, Ohio, le financier canadien Mark Pathy et l’homme d’affaires israélien Eytan Stibbe, un ami proche du premier astronaute israélien Ilan Ramon, tué dans l’accident de la navette spatiale Columbia en 2003.

Ces gars-là sont tous très impliqués et le font pour le bien de leurs communautés et pays, et nous ne pourrions donc pas être plus heureux avec cette composition du premier équipage en raison de leur dynamisme et de leur intérêt », a déclaré Suffredini.

Chacun de ces premiers clients payants a l’intention d’effectuer des recherches scientifiques en orbite, a-t-il déclaré, parallèlement à une sensibilisation éducative.

Lopez-Alegria, ancien résident de la station spatiale et leader des sorties dans l’espace, a qualifié le groupe de collection de pionniers.

Tom Cruise a été mentionné l’année dernière comme un membre d’équipage potentiel; Les hauts responsables de la NASA ont confirmé qu’il était intéressé par le tournage d’un film dans la station spatiale. On ne savait pas mardi si Cruise attraperait le prochain vol Axiom. Suffredini a refusé de commenter.

Chacun des astronautes privés a dû passer des tests médicaux et bénéficiera de 15 semaines d’entraînement, selon Suffredini. Connor, 70 ans, deviendra la deuxième personne la plus âgée à voler dans l’espace, après le vol de navette de John Glenn en 1998 à 77 ans. Il servira également sous Lopez-Alegria en tant que pilote de capsule.

Axiom prévoit environ deux missions privées par an vers la station spatiale. Il travaille également au lancement de ses propres compartiments résidentiels dans la station à partir de 2024. Cette section serait détachée de la station une fois retirée par la NASA et les partenaires internationaux, et deviendrait son propre avant-poste privé.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences des instituts médicaux Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.