1er août 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à [email protected] Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Twixie est un mélange de chiens de bétail de 2 ans et demi. Twixie est très sociable et aime l’aventure. Elle s’entend bien avec les enfants et les autres chiens. Elle est bien propre et mérite une maison où elle reçoit toute l’attention dont elle a profondément besoin. Pour rencontrer Twixie, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Kanga, deux ans, est très affectueuse avec les gens. Elle aime parfois parler aux gens, aime les égratignures au cou, les animaux de compagnie doux et jouer avec ses quelques jouets pour chats préférés. Kanga a besoin d’une maison où elle peut être le seul animal de compagnie. Pour rencontrer Kanga, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Jones est un grand mélange Boxer super doux. Il aime être proche des gens et a besoin d’une famille qui puisse passer beaucoup de temps avec lui. Jones ferait mieux en tant que seul chien dans sa maison pour toujours. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Bowie est un chat domestique timide à poils mi-longs qui aime l’attention une fois qu’il se réchauffe. Elle s’entend bien avec les autres chats du refuge. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Soxie est un doux mélange de bouledogues américains de 6 mois. Elle est un peu timide au début – une fois qu’elle est à l’aise avec de nouvelles personnes, elle est affectueuse et aimante. Elle adore les jouets et s’amusera parfois. Elle est formée en cage. Pour rencontrer Soxie, envoyez un e-mail à Victoria à [email protected] (Photo gracieuseté de NAWS Humane Society of Ilinois)

Rainbow est une calicot de 3 ans qui a été sauvée d’un refuge à haute mortalité avec sa portée de chatons. Elle était une mère patiente et attentionnée et, maintenant que ses chatons ont été adoptés, elle mérite un foyer aimant. Elle est amicale et douce et bonne avec les autres chats et les enfants. Elle aime l’attention, les animaux domestiques et recherchera l’attention. Pour rencontrer Rainbow, envoyez un e-mail à [email protected]