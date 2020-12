Il garantit également que les victimes américaines des attentats à la bombe contre les ambassades au Kenya et en Tanzanie – qu’elles soient citoyens des États-Unis au moment des attentats ou naturalisées plus tard – recevront une compensation équitable en ajoutant jusqu’à 150 millions de dollars de paiements en plus des 335 millions de dollars qui Le Soudan s’est engagé.

L’accord met en grande partie au repos des mois de négociations acharnées entre l’administration Trump et le Congrès sur la manière d’aider le gouvernement de transition fragile du Soudan et l’économie criblée de dettes en réglant de nombreuses poursuites qui accusaient le pays d’abriter Al-Qaïda, principalement dans les années 1990.

Les dirigeants soudanais avaient demandé l’immunité contre toutes les poursuites liées au terrorisme déposées après 1993 – y compris par les familles du 11 septembre – dans le cadre d’un accord plus large qui liait également son retrait de la liste américaine du terrorisme à l’acceptation de normaliser les relations avec Israël. Le président Trump a annoncé en octobre que le Soudan était le troisième État arabe à signer les accords d’Abraham, sa campagne diplomatique de signature pour apaiser les tensions pour Israël au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

«La Maison Blanche a travaillé toute l’année pour renoncer à nos droits, dans un effort apparent pour obtenir une victoire diplomatique indépendante», a déclaré Terry Strada, dont le mari, Tom Strada, a été tué lors de l’attaque du World Trade Center à New York. . «Nous pouvons maintenant revenir à notre quête de justice et de responsabilité contre ceux qui ont permis les meurtres de nos proches.»

«Enfin, je peux tourner la page et continuer le reste de ma vie», a déclaré Ellen Bomer, une ancienne employée du département du Commerce qui était aveuglée et qui souffrait de stress post-traumatique après l’explosion à l’ambassade américaine à Nairobi, au Kenya. 7 août 1998.

Des personnes proches des pourparlers diplomatiques, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de la délicate diplomatie, ont déclaré ce mois-ci que le Soudan avait menacé de sortir des accords s’il ne bénéficiait pas de l’immunité totale du Congrès, craignant que les poursuites ne puissent effrayer les investisseurs étrangers, laissant peu d’espoir d’y atténuer la pauvreté et l’instabilité généralisées.

Ce point de friction a été vivement débattu à Khartoum, la capitale du Soudan, au cours de la semaine dernière, selon des personnes proches des négociations. Alors qu’ils étaient déçus que leur pays ne reçoive pas la soi-disant paix légale qu’il exigeait, les responsables ont déclaré que les dirigeants soudanais avaient finalement décidé de rester dans les accords de paix avec Israël en échange de 931 millions de dollars d’aide américaine, de prêts et d’allégement de la dette inclus dans le projet de loi de dépenses – et affrontez les familles du 11 septembre au tribunal.

«Le Soudan est convaincu qu’il ira à l’encontre de ces affirmations», a déclaré Christopher M. Curran, un avocat basé à Washington qui faisait partie des représentants du Soudan dans les négociations.

Il a déclaré que le Soudan a soutenu qu’il ne soutenait pas Al-Qaïda lors des attentats du 11 septembre et qu’il n’a été jugé responsable des attentats à la bombe contre l’ambassade en Afrique de l’Est qu’après que le gouvernement de son ancien président et dictateur, Omar Hassan al-Bashir, n’a pas réussi à se défendre en Tribunaux américains.

Les responsables de tous les côtés du débat espèrent que la nouvelle aide aidera à stabiliser le Soudan et à l’empêcher potentiellement d’être un terrain fertile pour l’extrémisme.

Les États-Unis «ont des intérêts stratégiques et nationaux critiques en matière de sécurité pour soutenir la fragile transition du Soudan vers la démocratie», ont déclaré les sénateurs Chuck Schumer de New York et Bob Menendez du New Jersey, tous deux démocrates. «Cependant, ce soutien ne doit pas et ne se fera pas au détriment de la protection des droits des victimes du terrorisme.»