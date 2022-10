1995 et aujourd’hui : Qu’est-ce qui a changé au Québec après que Parizeau a imputé la perte du référendum aux immigrants?

Debout sur une scène à Montréal mercredi soir, la chanteuse Allison Russell a rappelé à quoi ressemblait la vie dans la ville après la défaite du Parti québécois au référendum il y a 27 ans.

“On m’a craché dessus, on m’a traité de singe et on m’a dit de retourner en Afrique”, a déclaré Russell, qui est noir et né à Montréal, au public.

Dans sa défaite, l’ancien premier ministre Jacques Parizeau avait imputé la défaite de 1995 à « l’argent et aux votes ethniques ».

Russell, qui avait 17 ans à l’époque, a déclaré que les commentaires avaient déclenché des actes racistes dans les rues et avaient contribué à sa décision de s’éloigner peu de temps après. Elle a comparé la remarque aux récents commentaires sur l’immigration du candidat de la Coalition Avenir Québec, Jean Boulet, et du chef du parti, François Legault.

Le sujet a dominé le discours politique au cours des derniers jours et semaines de la campagne.

Lors d’un débat local à Radio-Canada la semaine dernière, Boulet — qui est à la fois ministre du Travail et de l’Immigration de la province — a déclaré que « 80 % des immigrants vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.

Après que Radio-Canada ait révélé les commentaires cette semaine, Boulet a présenté des excuses sur Twitter, disant qu’il s’était mal exprimé et que la déclaration sur les immigrants qui ne travaillent pas et ne parlent pas français “ne reflète pas ce que je pense”.

Aly Ndiaye, mieux connu sous son nom de scène, Webster, dit que le nationalisme québécois s’est replié sur lui-même après le référendum de 1995. (Philipe Ruel)

Legault a déclaré que Boulet ne méritait pas de conserver le dossier de l’immigration s’il était réélu. Mais Legault lui-même a déclaré lundi qu’accueillir plus de 50 000 immigrants par année serait “un peu suicidaire”, en référence à la protection de la langue française.

Plus tôt ce mois-ci, Legault s’est excusé d’avoir cité la menace de «l’extrémisme» et de la «violence» ainsi que la nécessité de préserver le mode de vie québécois comme raisons de limiter le nombre d’immigrants dans la province.

Aly Ndiaye, un historien et rappeur basé à Québec, également connu sous le nom de Webster, a déclaré qu’il considérait la défaite du référendum de 1995 et la remarque de Parizeau comme un tournant pour le nationalisme québécois qui a fait place au genre de choses que Boulet et Legault ont dites cette campagne électorale.

Du nationalisme inclusif au changement d’identité québécoise

Dans les années 1960 et 1970, le mouvement nationaliste québécois était déterminé à être progressiste et inclusif, a déclaré Ndiaye. Le mouvement a été inspiré par la décolonisation et les révolutions qui se déroulaient à travers le monde à l’époque – il regardait « vers l’extérieur », a-t-il dit.

“Après Parizeau, il y a eu une fermeture”, a déclaré Ndiaye. Le nationalisme québécois s’est replié sur lui-même, a-t-il ajouté.

« Il a commencé à y avoir une vision plus exclusive de l’identité québécoise.[…]C’est ce que Legault représente.

Ce qui inquiète Ndiaye, c’est le fait que de tels propos sont rarement qualifiés de racistes, alors qu’ils relèvent d’une vision de la société qui considère les immigrés et leurs descendants comme des “citoyens de seconde zone”.

“Le gouvernement Legault est un gouvernement raciste, xénophobe et islamophobe”, a déclaré Ndiaye. “C’est aberrant.”

Fo Niemi, directeur exécutif du Center for Research Action on Race Relations, fondé en 1983, a déclaré que son bureau avait reçu des appels à la haine après le référendum de 1995. (Rowan Kennedy/CBC)

Appels haineux

Fo Niemi, qui a fondé le Centre montréalais de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) en 1983, dit se souvenir clairement du moment Parizeau.

“J’ai failli tomber de ma chaise”, a-t-il déclaré.

Niemi a déclaré que le centre avait reçu des appels haineux dans les jours qui ont suivi le vote du 30 octobre 1995 et avait cessé de répondre au téléphone pendant deux ou trois jours.

En ce qui concerne les commentaires racistes tenus lors des élections provinciales de cette année, Niemi a déclaré que s’il est possible qu’ils conduisent à la violence ou à l’agression contre les immigrants, ils pourraient également conduire à une attitude globalement négative au Québec envers l’immigration et les immigrants.

“Soyons clairs, nous ne parlons pas de tous les immigrés. Nous parlons d’immigrés clairement identifiables, c’est-à-dire d’immigrés non blancs.”

Il est d’accord avec Ndiaye sur l’hésitation à nommer le racisme.

“Ils n’appellent pas un chat un chat”, a déclaré Niemi, qualifiant les remarques de la CAQ de “politique du sifflet de chien”, qui fait référence à l’utilisation de messages véhiculant un sentiment particulier – généralement raciste – à un public cible.

Evelyn Calugay, directrice exécutive de PINAY, un groupe philippin de défense des droits des femmes, se souvient que les membres de sa communauté se sont fait dire de “retourner là où vous appartenez”, après les commentaires de Parizeau. (Soumis par Evelyn Calugay)

Evelyn Calugay, qui dirige PINAY, un groupe philippin de défense des droits des femmes, a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir entendu des commentaires faits aux membres de sa communauté ainsi qu’aux personnes d’origine chinoise en 1995.

Des trucs comme, “Tu ne sais pas parler français? Retourne là où tu appartiens, d’où tu viens”, a déclaré Calugay.

“Ils auront toujours quelqu’un à blâmer et les gens qu’ils doivent blâmer sont toujours les minorités, les marginalisés – parce que pour moi, ce sont des racistes !” dit-elle avec un petit rire.

Calugay est venue au Québec en 1975 pour travailler comme infirmière. Elle a 76 ans.

Que se passe-t-il après l’élection ?

La CAQ n’est pas le seul parti à avoir été critiqué pour ses sentiments anti-immigrants. Les commentaires sur les musulmans du Québec des candidats du Parti québécois Lyne Jubinville, Suzanne Gagnon et Pierre Vanier et son épouse Catherine Provost ont fait surface au cours des deux dernières semaines.

Le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, en a stupéfié plus d’un le 30 octobre 1995 lorsqu’il a blâmé « l’argent et les votes ethniques » pour la courte victoire du camp du non au référendum sur la souveraineté. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Vanier, le candidat de Rousseau, et Provost, le candidat du voisin L’Assomption, ont tous deux été suspendus par le chef du PQ Paul St-Pierre Plamondon vendredi pour des messages qu’ils ont publiés sur les réseaux sociaux, dont l’un mettait en doute l’intelligence des femmes musulmanes qui portent la tête. écharpes.

Quel que soit le résultat des élections de lundi, Niemi dit que sa préoccupation est de savoir ce qui se passera par la suite.

“Allons-nous parler des retombées négatives de toutes ces, dirons-nous, déclarations haineuses?” il a dit. “Quelle crédibilité le gouvernement aura-t-il pour lutter contre le racisme et la xénophobie et toute autre conséquence négative de ces déclarations ?”

Quant à Russell, la chanteuse d’origine québécoise vit maintenant à Nashville avec sa famille et depuis peu, après avoir joué dans des groupes de folk américains bien connus, elle a débuté une carrière solo avec son album Enfant extérieur.