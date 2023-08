1989 (Taylor’s Version): Pourquoi Taylor Swift réenregistre toutes ses anciennes chansons

Taylor Swift vient d’annoncer qu’elle allait réenregistrer 1989. À la manière de Swiftian, elle l’a annoncé le 9 août, le neuvième jour du huitième mois, lors d’une représentation lors de sa tournée Eras à guichets fermés.

Swift a commencé à sortir sa musique réenregistrée en avril 2021, lorsqu’elle a abandonné Intrépide (Version de Taylor), une nouvelle version de sa deuxième sortie en 2008. Il a été suivi de Rouge (version de Taylor), sorti en octobre de la même année, qui a tiré son buzz de la sortie d’une nouvelle version de 10 minutes du classique « All Too Well » de Swift. En juillet de cette année, elle a abandonné Parlez maintenant (version de Taylor), une nouvelle version de son troisième album de 2010. Avec 1989elle reviendra sur l’un de ses albums les plus acclamés par la critique, qui a sans doute cimenté sa transition de sensation adolescente croisée à artiste adulte à part entière.

Cependant, tout le processus a commencé en 2019. C’est à ce moment-là la nouvelle a éclaté que l’ancien label de Swift – Big Machine Records, qu’elle a quitté en 2018 – avait été vendu au mégamanager de la musique Scooter Braun. La vente a donné à Braun les droits sur tous les enregistrements maîtres de l’ancienne musique de Swift, ce qui signifie que quiconque souhaitait autoriser l’une des anciennes chansons de Swift à jouer dans une émission de télévision, un film ou une publicité devrait demander la permission de Braun et lui payer un Frais de licence. Et étant donné que Braun travaillait avec l’ennemi juré de Taylor Swift, Kanye West, Swift a été dévasté. Dans un article émouvant sur Tumblr, elle a qualifié la nouvelle de « mon pire scénario ».

Peu de temps après, dans une interview avec Tracy Smith de CBS, Swift a déclaré qu’elle prévoyait d’éviter Braun en réenregistrant tout dans le recueil de chansons qu’il possède maintenant, c’est-à-dire toutes les chansons qu’elle avait publiées avant son album d’août 2019. Amoureux.

Lorsque Swift est passée à Republic Records à l’automne 2018, elle a négocié pour détenir les droits principaux de toute la musique qu’elle crée à l’avenir. Ainsi, en réenregistrant son ancien recueil de chansons avec Republic Records, elle détiendra les droits d’auteur sur tous les nouveaux enregistrements. Cette décision donnerait aux licenciés la possibilité de travailler directement avec Swift et son équipe plutôt que de passer par Braun. Et cela, à son tour, permettrait à Swift de reprendre le contrôle de sa musique et de la façon dont elle est utilisée.

Tout en réenregistrant ses anciens maîtres, Swift s’est occupée tout au long de la pandémie. En 2020, elle sort par surprise deux nouveaux albums : July’s Folklore et de décembre Toujours. Et maintenant, elle a trois de ses albums précédents dans le monde selon ses propres conditions.

Mise à jour, 10 août, 10 h 45 HE : Cette histoire a été initialement publiée le 9 février 2021 et a été mise à jour plusieurs fois, le plus récemment pour inclure des informations sur la sortie de 1989 (version de Taylor).