198 personnes sont mortes en Colombie-Britannique en juillet à cause d’intoxications médicamenteuses

Pour le 13e mois consécutif, plus de 190 personnes sont mortes à cause de l’approvisionnement en médicaments toxiques et non réglementés en Colombie-Britannique, selon les dernières données de la province.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a déclaré mardi 29 août que 198 personnes sont mortes en juillet en raison de la crise des drogues toxiques dans la province. Les dernières données arrivent deux jours seulement avant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le 31 août.

Entre janvier et juillet 2023, au moins 1 455 décès ont été attribués à des drogues toxiques. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais rapporté par le coroner au cours des sept premiers mois d’une année civile.

