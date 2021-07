19,8 millions de téléspectateurs regardés dimanche

Les Jeux olympiques de Tokyo ont attiré en moyenne 19,8 millions de téléspectateurs pour la couverture du dimanche sur les plateformes NBCUniversal, a annoncé lundi le géant des médias.

Des événements tels que la natation, la gymnastique féminine et le triathlon aident NBCUniversal, la société mère de CNBC, à connaître un bond de 61% d’audience du vendredi au dimanche et à « la plus forte augmentation jamais enregistrée au cours des trois premières nuits d’un Jeux olympiques d’été », le réseau mentionné.

Samedi, NBC a déclaré que les Jeux de Tokyo avaient attiré en moyenne 15,3 millions de téléspectateurs au total pour sa couverture aux heures de grande écoute, y compris le softball et le skateboard, un nouveau sport qui a fait ses débuts aux Jeux olympiques. Cette compétition a également contribué à l’engagement des fans sur les réseaux sociaux, car elle a produit deux gagnantes de 13 ans lors de l’événement de skateboard de rue féminin. Le Japonais Momiji Nishiya a terminé avec l’or, et le Brésilien Rayssa Leal a terminé deuxième pour une médaille d’argent.

NBC a déclaré que les Jeux olympiques de Tokyo avaient été diffusés 735 millions de minutes au total jusqu’à dimanche, y compris le match de basket-ball masculin américain. La défaite de l’équipe contre la France a été diffusée sur le service de streaming Peacock. La société a également ajouté que les mesures de streaming étaient en hausse de 24% par rapport aux Jeux olympiques de Rio 2016, mais n’a pas fourni de statistiques d’audience spécifiques. Les événements sont diffusés sur le réseau de diffusion de NBC et ses chaînes câblées, notamment NBCSN, USA Network et CNBC.

La cérémonie d’ouverture, qui a vu la star du tennis Naomi Osaka revenir aux yeux du public pour allumer la vasque olympique, a attiré environ 17 millions de téléspectateurs, contre 23,5 millions pour la cérémonie de 2016. La cérémonie d’ouverture des Jeux de Londres 2012 a attiré 41 millions de téléspectateurs.

La baisse du nombre de téléspectateurs autour des Jeux de Tokyo était prévue, alors que les inquiétudes de Covid se poursuivent dans tout le Japon, un décalage horaire de 13 heures n’arrange pas les choses et un changement dans le paysage télévisuel avec plus de téléspectateurs coupant le cordon.

NBC a généré 1,2 milliard de dollars de revenus publicitaires auprès des spécialistes du marketing pour les jeux de 2016 et a estimé qu’il dépassait ce montant, selon le New York Times. Les analystes des médias ont déclaré à CNBC que le montant d’un spot publicitaire de 30 secondes aux heures de grande écoute pour les Jeux olympiques de Tokyo était d’environ 1,3 million de dollars.

La Chine est en tête des Jeux olympiques de Tokyo avec 18 médailles au total (six d’or), suivie des États-Unis avec 14 médailles (sept d’or). Le Japon est troisième avec 13 médailles, suivi par Comité olympique russe (ROC) avec 12.