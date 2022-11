1966 Shelby AC Cobra – Local Shaw

Alors que beaucoup de gens ont entendu parler du légendaire AC Cobra, encore plus, n’en ont jamais vu un vrai. Il y a probablement 10 fois plus de voitures en kit Cobra que de voitures authentiques. Encore plus rares sont les quelques voitures d’origine. Pour faire pencher la balance en faveur du savoir, en voici un vrai que Bob Rubens possède depuis 50 ans !

Carroll Shelby a produit l’AC Cobra après avoir acheté les droits de la petite société britannique de voitures de sport nommée AC Bristol. AC a commencé ses activités en tant que constructeur de fauteuils roulants. J’espère que ce n’était pas le plan de secours pour les propriétaires qui se sont montrés imprudents au volant de leur AC Bristol, qui offrait considérablement moins de puissance avant que Shelby ne s’en empare.

Shelby a construit des Cobras de 1962 à 1967. Les lignes emblématiques de cette voiture à carrosserie en aluminium sont immédiatement reconnaissables, cependant, chacune est unique (nous en reparlerons plus tard). Certains étaient des V8 de 265 pouces cubes, et beaucoup d’autres étaient de 289c.i. V8. Le mauvais garçon du bloc était définitivement le 427c.i. gros bloc ‘side-oiler’ évalué à 450 chevaux. C’est la version que possède Bob Rubens et c’est celle que vous voyez ici.

Photos par Steve Rubens – 1966 Shelby AC Cobra Arrière

Un ‘huileur latéral’ garantit que le moteur sera lubrifié dans des conditions de course, au lieu de pousser l’huile dans tous les coins et recoins directement du carter d’huile. Accordés et peaufinés, ces serpents furtifs sifflaient avec suffisamment de puissance de frappe pour que les Corvettes se recroquevillent sur les pistes à l’époque.

Il y a très peu de voitures américaines considérées comme “exotiques” mais cette AC Cobra est l’une des rares. Tout comme un diamant n’est rien d’autre qu’une pierre polie très appréciée, lorsque Rubens a acheté cette voiture il y a toutes ces années, ce n’était pas à des fins d’investissement. Il est fidèle à ses racines de hot rodding et à son couple de siège du pantalon à gros bloc. Quelle que soit la valeur de cette voiture, cela ne signifie que ce que quelqu’un est prêt à payer, cependant, celle-ci n’est pas à vendre.

Les fragiles carrosseries AC en aluminium ont été expédiées à Shelby dans son hangar d’aéroport désolé du sud de la Californie au début des années 1960. Il a commencé à assembler les petites voitures avec du fer américain et a même donné à General Motors la première chance de fournir des transmissions, qu’ils ont refusées parce qu’ils ne voulaient pas nuire à leur fleuron sportif, la Corvette.

Photos par Steve Rubens – 1966 Shelby AC Cobra Intérieur

Carol a jeté sa ligne de pêche dans la piscine Ford, ils ont mordu, et le reste appartient à l’histoire, en quelque sorte.

Shelby, un coureur de longue date et passionné, avait un objectif ultime en tête avec ces voitures, faire tomber Ferrari de son piédestal élevé. Shelby, pas toujours diplomate, n’a pas eu de mal à exprimer cela à Enzo Ferrari. La course était le jeu et le prix était leur nom. C’était les Yanks contre les Italiens et l’outsider Shelby bondissait comme le serpent crachant du venin qu’il avait concocté. Lui et sa petite voiture sont devenus champions du monde.

Le Cobra était connu pour sprinter de zéro à 100 mph et revenir à zéro en seulement 13,8 secondes. Un exploit réalisé aujourd’hui uniquement par des supercars de plus de 300 000 $. Vendus à l’origine pour environ 6 700 $, ces Cobras étaient considérés comme très chers, surtout lorsque vous n’aviez pas de radio ou de fenêtres enroulables. Les vitres latérales coulissantes en plastique sont appelées rideaux latéraux. Entre les différentes options de moteur et les variations mineures de la carrosserie comme les élargisseurs d’ailes, chaque AC Cobra était unique.

Photos de Steve Rubens – Moteur Shelby AC Cobra 1966

J’ai eu le plaisir effrayant de conduire cette voiture l’été dernier. Avec le volant surdimensionné et le levier de vitesses unique qui, en raison de l’emplacement de la transmission, vient de derrière le conducteur, ces voitures étaient très différentes.

Comme vous pouvez l’imaginer, poignarder plus de 450 chevaux dans une voiture de 2200 livres est un pur délice. De grands freins sur des roues en aluminium léger vous ramènent à la réalité comme un poison frappant sa proie. Les commandes de pédale sont suffisamment proches pour que vous feriez mieux de sortir vos chaussures ignifuges. Carol Shelby affirme que le nom du Cobra lui est venu dans un rêve. Ce vrai 427 AC Cobra est définitivement un ensemble de roues de rêve et classique.