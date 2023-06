1961 Impala SS – Local Shaw

En 1961, les études de consommation n’étaient pas aussi ciblées qu’aujourd’hui. En raison de cette lacune dans le marketing, la Chevy Impala Super Sport (SS) de 1961 a été proposée avec une variante à quatre portes qui n’a jamais vraiment résonné auprès des consommateurs. Le résultat – Paul Iannarone de Palos Heights se retrouve avec une voiture très collectionnable.

Lorsque les nouveaux salons automobiles sont apparus à la fin de 1960, les modèles Chevy de 1961 ont été dévoilés. Au départ, il y avait 55 des versions SS à quatre portes produites, mais en raison du coût plus élevé de la SS, seulement 17 ont été achetées par le public. Après avoir raté la cible avec l’Impala SS à quatre portes, Chevy a accepté la perte et a rebaptisé les 38 autres en Impalas standard.

L’un des 17

Avec «l’un des 17′ 1961 Chevy Impala SS à quatre portes en sa possession, Paul dit que le processus d’obtention a pris du temps. Il l’a trouvé en ligne et, à plusieurs reprises, il a essayé de contacter le propriétaire, un officier de police à la retraite de New York qui avait des problèmes de santé qui ne lui permettaient plus de conduire le levier de vitesses. Lorsque Paul a finalement atteint le propriétaire, il a dû le convaincre qu’il ne le voulait pas seulement pour les pièces. Ce n’est qu’alors que l’affaire a été conclue.

Lorsque la voiture a été livrée à Paul dans l’Illinois, toute la paperasse l’accompagnait. Il s’avère que l’officier de police de New York était le propriétaire d’origine. Il n’y avait pas de titre pour la voiture, juste un certificat d’origine, ce qui était apparemment la norme à New York à l’époque.

Mieux pour la croisière

La voiture était équipée d’un moteur de 348 pouces cubes avec une admission tri-puissance et des carburateurs. Il avait également une configuration à trois sur l’arbre et une unité Positraction 411: 1. La transmission d’origine est en cours de reconstruction et comprend un petit bloc 355 avec un carburateur à quatre barillets, des en-têtes, des coupures électriques, un système d’allumage Pertronics, un turbo 350 trans et une extrémité arrière 3,24: 1 posi. La voiture dispose également d’un radiateur à 4 cœurs pour la garder au frais. L’arrière plus petit est meilleur pour la croisière, dit Paul, qui fait beaucoup de rallyes routiers tout-terrain.

Après les deux premiers voyages sur la route, Paul a ajouté quelques conforts matériels à la voiture. Il comprend des freins à disque électriques, une console de banquette avec porte-gobelets pour les trajets en voiture, une chaîne stéréo améliorée qui a été placée dans la boîte à gants afin de garder le tableau de bord aussi original que possible et des pochettes de porte pour les cartes routières.

La suspension a été renforcée pour une meilleure tenue de route sur les autoroutes et les routes secondaires. Des jauges plus précises et fiables ont été ajoutées, y compris une version plus petite du tachymètre d’origine. Le système de charge a été mis à jour avec un alternateur, encore une fois pour plus de fiabilité. Un autre ajout était un ensemble d’appuis-tête d’époque qui se glissent sur le dossier des sièges, gracieuseté d’un ami qui les a récupérés lors d’une rencontre d’échange en Californie pour lui. La voiture roule désormais sur des roues de rallye de 15 pouces avec des enjoliveurs de moyeu tournants. Un autre petit détail est les sourcils faits sur mesure au-dessus des phares avec les drapeaux croisés dessus.

Lorsqu’il a acheté la voiture à l’agent de la NYC, Paul a promis de le tenir au courant des travaux en cours. Paul a envoyé des photos pendant le processus et pour le produit fini. Paul dit qu’il a toujours aimé le style de carrosserie de la Chevy 61, à tel point qu’il a une décapotable Chevy 61, rouge avec une capote blanche. Paul est membre des clubs Worth Cruisers, Late Great Chevy, Tri-Chevy et Lemont Classic Car.

