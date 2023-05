196 nouveaux cas, 3 décès – Shaw Local

PRINCETON – Du 11 au 18 décembre, Bureau, Putnam, les services de santé du comté de Marshall ont signalé 196 nouveaux cas de COVID-19 dans le comté de Bureau.

Pendant cette période, trois décès liés au COVID-19 ont été signalés dans le comté de Bureau et un décès a été signalé dans le comté de Marshall. Les victimes du comté de Bureau étaient une femme de 80 ans, une femme de 90 ans et une femme de 100 ans. La victime du comté de Marshall était un homme dans la soixantaine.

À ce jour, 60 décès dus au COVID-19 ont été signalés dans le comté de Bureau. Il y a eu sept décès dans le comté de Marshall et aucun décès dans le comté de Putnam.

Villes et villages du comté de Bureau qui ont signalé plus de six cas depuis le début de la pandémie :

Princeton : 876 cas ; 8 756 testés.

Spring Valley : 542 cas ; 5 943 testés.

DePue : 165 cas ; 704 testés.

Noyer : 131 caisses ; 1 716 testés.

Tiskilwa : 75 cas ; 673 testés.

Wyanet : 82 cas ; 663 testés.

Sheffield : 89 cas ; 755 testés.

LaMoille : 105 cas ; 764 testés.

Ohio : 59 cas ; 508 testés.

Manlius : 20 cas ; 183 testés.

Ladd : 96 cas ; 711 testés.

Cerise : 31 cas ; 218 testés.

Arlington : 29 ; 228 testés.

Malden : 28 cas ; 245 testés.

Seatonville : 28 cas ; 171 testés.

Buda : 61 cas ; 440 testés.

Neponset : 54 cas ; 380 testés.

Minéral : 13 cas ; 157 testés.

Bureau : 19 cas ; 167 testés.

Dalzell : 38 cas ; 351 testés.

Il y a eu un total de 2 666 cas de COVID-19 dans le comté de Bureau au 18 décembre depuis le début de la pandémie.