1955 Oldsmobile – Shaw locale

Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire : « C’est le meilleur steak que j’ai jamais eu ? Je préfère, ‘jamais eu un meilleur steak que celui-ci.’ On pourrait dire que le cabriolet StarFire 1955 de Bill et Billie Guinta est le meilleur de la planète. Qu’il suffise de dire qu’il y en a peut-être un plus parfaitmais je n’en ai pas vu de plus savoureux.

Et c’est savoureux. La liste d’équipements et d’options de ce cabriolet turquoise et blanc rivalise avec les automobiles 65 ans plus récentes. La Ninety-Eight était le vaisseau amiral de la flotte Oldsmobile et vous ne vous attendriez à rien de moins qu’un croiseur qui flotte sur l’autoroute avec le luxe que vous attendez d’une voiture moderne plus quelques options uniques qui étaient à la pointe de 1955.

Photos par Steve Rubens – 1955 Oldsmobile Arrière

La liste des accessoires “électriques” comprend la direction assistée, les freins, un toit en toile convertible, des fenêtres, un siège et même une antenne électrique qui donne vie à la célèbre radio “Wonder Bar”. Une barre chromée au-dessus des stations de radio est poussée, à droite ou à gauche, pour sélectionner automatiquement la prochaine station la plus claire. Que diriez-vous d’un Autotronic Eye monté sur le tableau de bord pour réduire automatiquement les feux de croisement pour le trafic opposé et d’un projecteur à main pour vérifier les adresses si vous vous êtes perdu.

Désolé, il n’y a pas de GPS. Le vrai GPS n’arrivera qu’en 1981 ! Si vous vous perdiez par une belle nuit d’été en 1955, de haut en bas, ça vous dérangerait de rouler un peu plus longtemps dans ce beau navire ?

Photos par Steve Rubens – 1955 Intérieur Oldsmobile

Le cabriolet StarFire a fait ses débuts en 1953 en tant que concept-car et a été si bien accueilli qu’Oldsmobile a commencé sa production en 1954 pour la consommation publique. Comme nous le savons, les années 1950 d’après-guerre étaient consacrées à la course à l’espace et le surnom de StarFire a bien fonctionné avec les moteurs Rocket V8 d’Oldsmobile.

Ce véhicule haut de gamme de Old’s a du punch avec un 324c.i. V8 et le légendaire Holley Quadra-Jet (un moteur de fusée V8 avec un carburateur à quatre corps « jet ») développant plus de 202 chevaux. Beaucoup de puissance pour foncer sur l’autoroute.

La technologie de la batterie était désuète par rapport à la norme actuelle, mais les ingénieurs de GM ont décidé d’éclairer la voiture comme un arbre de Noël avec des lumières de courtoisie dans la boîte à gants, sous le capot, le coffre et plusieurs lumières de courtoisie intérieures.

La restauration complète effectuée en 1992 a remarquablement bien résisté et la vieille fille n’affiche encore que 67 000 milles d’origine ! La voiture est la star de cette édition phare, l’Oldsmobile StarFire.