1946: La rumeur de septuplée trompe les journalistes à Paris

Paris a fait l’objet de recherches intensives hier soir par des journalistes français et étrangers qui ont oublié la politique internationale et d’autres formes d’informations lorsque la rumeur s’est répandue que quelque part dans la ville une femme avait donné naissance à sept bébés, ou septuplés. A minuit, la recherche effrénée était toujours en cours, mais aucune femme aussi fertile n’avait été trouvée.

La chasse aux femmes a commencé après que les agences de presse et les correspondants de journaux ont commencé à recevoir des questions qui disaient simplement que «American Telegraph» avait signalé la naissance multiple. Aucune adresse ni nom n’a été donné mais le pack s’est avéré. Les hôpitaux ont été contrôlés et on a demandé à la police s’ils avaient un tel rapport.

A l’Hôtel-Dieu, grande maternité près de la cathédrale Notre-Dame, ils ont dit que rien de tel ne s’était passé là-bas mais qu’ils avaient eu une vingtaine de questions sur le sujet.

Des représentants du ministère français de l’Information tentaient également de retracer la rumeur. D’une manière ou d’une autre, l’adresse d’un immeuble de la rue Galande a été mentionnée et une vingtaine de journalistes ont envahi les lieux et ont traversé le bâtiment en frappant aux portes et en demandant si quelqu’un y avait eu sept bébés. Toujours pas de chance.