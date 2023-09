1934 Chrysler Business Coupé CA – Shaw Local

Dans les années 1930, la dépression fait rage. Tout le monde ne pouvait pas se permettre une voiture, encore moins une neuve, et il y avait une forte concurrence entre les constructeurs automobiles Chevrolet, Ford et Chrysler.

Chevrolet et Ford proposaient des prix d’autocollant beaucoup plus bas que Chrysler, qui était au prix de 725 $. Une Ford neuve vous coûterait entre 510 et 660 dollars, et celle d’une Chevrolet coûterait environ 485 dollars. En partie à cause de cette différence de prix, Chrysler a eu du mal à vendre ses coupés Business.

En 1934, Chrysler n’a produit que 1 650 Business Coupés et, en 1935, elle a pris la décision d’arrêter cette production. Heureusement, Mike Wakeham de Mokena en a un. Il a acheté son coupé à un homme âgé à Morton Grove, dans l’Illinois, il y a environ 30 ans. Mike dit que ce qu’il aimait le plus dans la Chrysler classique était son « caractère unique ».

Photos par Rudy Host, Jr. – Arrière du coupé Business Chrysler 1934

Selon Mike, l’ancien propriétaire possédait la voiture depuis de nombreuses années et lorsqu’il en a pris possession, il l’a conduite comme une classique de série. Alors qu’elle était bicolore verte lorsqu’il l’a reçue, la voiture d’origine était peinte en bleu à l’usine et les ailes étaient noires. Il était équipé d’un moteur 6 cylindres en L avec une transmission manuelle à 3 vitesses.

Puis, il y a environ 10 ans, Mike a décidé qu’il était temps d’apporter quelques changements. La voiture a été totalement démontée. Il a fabriqué un nouveau cadre à partir d’un châssis Ford de 1932. Une fois le cadre terminé, il l’a fait recouvrir de poudre par Performance Coatings, Inc., dans une couleur qu’il a décrite comme la « famille du vin de brandy ».

L’arrière a été remplacé par une configuration Ford 9 pouces 4:11:1 et une suspension à quatre bras. Le Business Coupé d’origine avait une suspension avant indépendante de l’usine, qui a ensuite été améliorée avec des pièces de Pete et Jake. Les freins à tambour hydrauliques aux quatre roues de 11 pouces sont d’origine.

Photos par Rudy Host, Jr. – Moteur du coupé Chrysler Business 1934

Il existe un moteur de 440 pouces cubes qui développe 525 chevaux et 600 lb/pi de couple. Un système d’injection électronique de carburant Hilborn se trouve au sommet. Pour compléter la transmission, il existe une transmission Tremec à 5 vitesses avec overdrive au milieu. La voiture roule sur des roues Torque Thrust et des pneus radiaux Mickey Thompson Sportsman SR.

Bien qu’une certaine fabrication ait dû être effectuée, la carrosserie est toujours entièrement en acier. Parce que Mike voulait un coffre au lieu du siège rugueux, il a dû réduire l’ouverture de 5/8 de pouce pour que le couvercle du coffre s’adapte correctement.

Les ailes et marchepieds d’origine ont été retirés, ainsi que les panneaux de capot. La carrosserie a ensuite été peinte pour correspondre au cadre. Un représentant de peinture de Spies Hecker est sorti pour correspondre à la couleur du cadre, qu’ils ont appelé Blood Diamond. Ensuite, la carrosserie a été peinte par Bump n Grind à Homer Glen, Illinois et l’intérieur a été réalisé en cuir par Ogden Top and Trim à Berwyn, Illinois.

Photos par Rudy Host, Jr. – Intérieur du coupé Chrysler Business 1934

Mike aime montrer sa Chrysler unique en son genre lors de salons locaux et a même obtenu une place VIP au salon « World of Wheels » 2023. Mike dit qu’il aime la rareté de la teinte Blood Diamond et le fait qu’il n’y a pas beaucoup de voitures équipées du système d’alimentation en carburant Hilborn, le son unique et le fait que les gens sont attirés par cela.

Si vous avez une voiture que vous aimeriez voir figurer dans Classic Wheels, contactez Rudy Host, Jr. au [email protected]