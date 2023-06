1920 : Horreurs du cœur Barkha Bisht révèle une expérience choquante dans les coulisses pendant le tournage

La bande-annonce effrayante et effrayante de l’un des films d’horreur les plus attendus de 2023, intitulé 1920 Horrors of the Heart, est enfin sortie. Le film marque les grands débuts à Bollywood de la célèbre et célèbre actrice de télévision indienne et star des films du Sud Avika Gor. Après une longue période, Vikram Bhatt, également connu comme le roi du genre horreur à Bollywood, est de retour en tant que scénariste avec la suite tant attendue de la franchise de films d’horreur de 1920, également intitulée 1920 Horrors of the Heart. L’histoire des écrans est écrite par le père d’Alia Bhatt, Mahesh Bhatt. Le film sortira en salles le 23 juin 2023.