190 médecins de Calgary avertissent les salles d’urgence de «s’effondrer» dans une lettre ouverte

Un groupe de près de 200 médecins des urgences de Calgary avertit, dans une lettre ouverte aux Albertains, que les services d’urgence «s’effondrent» et qu’ils ont du mal à fournir des soins rapides et efficaces aux patients.

« Les signes d’une crise de capacité sont partout », lit-on dans la lettre.

« Le temps d’attente dans les services d’urgence de Calgary a monté en flèche, les patients attendant parfois jusqu’à 15 heures pour être vus par un médecin. Ces patients deviennent souvent plus malades en attendant. Nous nous inquiétons pour ces patients à chaque quart de travail.

Les 190 médecins impliqués, qui représentent environ 75 % des personnes travaillant dans les quatre hôpitaux pour adultes de Calgary, disent qu’ils s’expriment en tant que médecins indépendants et non au nom des services de santé de l’Alberta ou de l’Alberta Medical Association.

« C’est tellement pénible de voir des patients malades dans les couloirs et dans les salles d’attente alors que nous voulons fournir les soins dont ils ont besoin », a déclaré l’un des signataires, le médecin urgentiste Dr Katie Lin, dans une interview avec CBC News.

« Nous voulons être en mesure de fournir des soins de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à nos concitoyens de Calgary, à nos concitoyens albertains, et nous avons de plus en plus de mal à y parvenir. »

Lin, qui travaille dans les salles d’urgence du Foothills Medical Center et du Rockyview General Hospital, a déclaré que même si les facteurs de stress sont très différents de ce qu’ils étaient au plus fort de la pandémie, la pression demeure.

Selon Lin, les volumes de patients sont encore très élevés et il n’y a tout simplement pas assez de lits ou de personnel. Cela signifie qu’elle traite souvent des patients dans les couloirs et les salles d’attente.

« Nous avons tous été à la place du médecin qui est là de nuit lorsque la salle d’attente est pleine, qu’il n’y a pas de places disponibles, que vous manquez de personnel et que vous essayez de faire une réanimation dans un couloir , » dit-elle.

« Nous avons vu des patients se détériorer alors qu’ils attendent toujours d’être vus. Et nous avons vu les conséquences que cela a sur tous les membres de l’équipe de soins de santé. »

Des patients meurent, prévient un médecin

Selon la lettre, il est courant d’avoir entre 40 et 50 personnes attendant d’être vues par un médecin à un moment donné.

« Nos services d’urgence s’effondrent et les travailleurs de la santé de première ligne en ont vraiment assez. Nous ne pouvons pas supporter de voir nos patients souffrir plus longtemps sans fin en vue », préviennent les auteurs.

Les patients admis peuvent être coincés aux urgences en attendant des lits dans les salles pendant des jours, disent-ils, et des sections des services d’urgence sont régulièrement fermées en raison de pénuries de personnel.

« Nous faisons de notre mieux chaque jour pour fournir des soins sûrs, opportuns et compatissants aux Albertains, et cela s’est lentement tellement érodé que ces derniers temps, cela a ressemblé à un glissement de terrain », a déclaré le Dr Sean Fair, médecin urgentiste à Rockyview et Foothills. .

Le Dr Sean Fair, médecin urgentiste travaillant au Foothills Medical Center et à l’hôpital général de Rockyview, a déclaré que la situation était une «crise». (Radio-Canada)

Dans une entrevue avec CBC News, Fair a déclaré qu’il voulait que les Albertains sachent qu’il s’agissait d’une «crise».

« Vraiment, nous avons encore des patients qui meurent dans la salle d’attente. Et ce n’est pas quelque chose qui s’est produit à Calgary depuis de nombreuses années, dans l’ensemble. »

Les services de santé de l’Alberta n’ont pas répondu directement aux questions sur les décès dans les salles d’attente.

CBC News a contacté l’autorité sanitaire avec un certain nombre de questions concernant les préoccupations des médecins, mais n’a reçu de réponses spécifiques à aucune d’entre elles.

« Nous reconnaissons les inquiétudes exprimées par certains de nos médecins », a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par e-mail à CBC News.

« AHS a tendu la main directement et a proposé de se rencontrer. »

En tant que médecins urgentistes, nous sommes témoins de la crise systémique des soins de santé en Alberta. Cette lettre (signée par plus de 180 docs du service d’urgence de Calgary) ajoute notre voix à l’état intenable des soins de santé. Les Albertains méritent des soins d’urgence de qualité, compatissants et opportuns : https://t.co/Z4eCQVLB4B —@shawnkdowling

Le groupe de médecins soutient que le manque de lits d’hôpitaux et la pénurie de personnel de première ligne aux urgences et de médecins de famille jouent un rôle clé dans «l’érosion» des soins aux urgences.

Les auteurs de la lettre disent que les patients qui sont admis à l’hôpital mais qui n’ont pas de lit pour occuper environ un quart des lits d’urgence dans la zone de Calgary, une journée moyenne. Les mauvais jours, disent-ils, cela peut atteindre 80%, laissant très peu d’espaces pour traiter les patients entrants.

« Du point de vue du patient, languir aux urgences pendant des jours doit être une expérience horrible et inhumaine », indique la lettre.

Les pénuries de personnel s’aggravent, affirment les médecins, alors que les médecins et les infirmières des urgences épuisés quittent les lignes de front.

« Nos fournisseurs de soins partent », a déclaré Fair, notant que bon nombre de ses collègues médecins réduisent leurs pratiques et que certains abandonnent complètement.

« Ils partent vers des pâturages plus verts. Ils partent vers d’autres provinces. Ils partent pour d’autres travaux. »

On estime que 650 000 Albertains n’ont pas de médecin de famille et, selon Lin, plus de patients se retrouvent aux urgences en conséquence.

« Nous voyons régulièrement des patients qui n’ont plus accès à un médecin de famille lutter contre des maladies chroniques, qui se détériorent ensuite et se présentent aux urgences gravement malades », a-t-elle déclaré.

Le groupe demande à AHS et à tout parti qui formera le prochain gouvernement de s’attaquer aux problèmes du système de santé – et il exhorte les Albertains à voter en pensant aux soins de santé lors des élections provinciales du 29 mai.

« Nous aimerions vraiment que l’on reconnaisse qu’il s’agit d’une préoccupation et d’une crise continues, en particulier au sein de nos services d’urgence à travers la province », a déclaré Lin.

« Je crains que ce ne soit pas durable et je sais que mes collègues partagent ce sentiment. »