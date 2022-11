19 superbes cadeaux de vacances pour les adolescents en 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les adolescents sont une foule notoirement difficile à satisfaire, en particulier lorsqu’il s’agit de cadeaux de vacances. Vous pourriez penser que quelque chose est un bon cadeau, mais plus tard, vous le trouverez poussé au fond d’un placard. Ou ce qui est populaire une semaine est totalement obsolète la semaine suivante. C’est difficile de suivre. Mais n’abandonnez pas et achetez ça carte cadeau pour l’instant – nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs cadeaux pour adolescents, avec un petit quelque chose pour tous les goûts.

Certaines de ces idées cadeaux sont pratiques, comme un sac fourre-tout pratique et des écouteurs antibruit. D’autres se sentent comme de petits luxes – par exemple, des bougies parfumées, des pantoufles confortables et une couverture lestée pelucheuse. Et puis il y a des objets juste pour le plaisir : une platine vinyle, une Nintendo Switch et même un boba tea kit. Quoi que vous choisissiez, il est sûr d’apporter un peu de joie de vacances à l’adolescent dans votre vie. Et ils pourraient juste être reconnaissants… pour une fois.

Le mal du pays Les bougies sont un excellent cadeau, et elles fonctionnent aussi bien comme bas de Noël. Avec autant d’options, il peut être difficile de trouver le parfum parfait que votre adolescent appréciera. Mais les gens de Homesick ont ​​​​facilité les choses en proposant des bougies uniques qui répondront à tous les goûts. Les fans de Poudlard apprécieront la nouvelle collection Harry Potter de Homesick. Mais vous pouvez également trouver des bougies inspirées des États américains, des stades MLB, de Star Wars et plus encore. La taille standard de 13,75 onces commence à 38 $.

Amazone L’Echo Dot de quatrième génération d’Amazon est actuellement classé comme notre haut-parleur intelligent préféré. Mais si vous envisagez d’ajouter un appareil Alexa à la chambre de votre adolescent, vous pouvez tout aussi bien passer au dernier haut-parleur intelligent Echo Dot, qui a commencé à être expédié le 20 octobre. Le nouvel Echo Dot avec horloge, disponible en bleu nuage ou blanc glacier, vient avec quelques légères améliorations à la lecture de l’horloge – à savoir, la possibilité d’afficher les événements du calendrier à venir, les artistes et les titres de chansons pendant la lecture de musique, ou d’afficher des informations météo avec des icônes chaque fois que vous demandez à Alexa les prévisions du jour. Disponible en précommande maintenant, il vaut facilement le prix de 60 $, et il y a de fortes chances qu’Amazon réduise encore plus le prix pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday. Vous recevez des alertes de prix pour le tout nouveau Echo Dot (5e génération, version 2022) avec horloge | Enceinte intelligente avec horloge et Alexa | Bleu nuage

Grange de poterie Bien sûr, Spotify est génial, mais il n’y a rien de tel que la sensation rétro des vrais disques et du vinyle qui tourne. Cette platine vinyle portable compatible Bluetooth frappe toutes les bonnes notes. Non seulement vous pouvez lire des disques vinyles, mais vous pouvez diffuser de la musique sans fil depuis n’importe quel appareil. Et bien que le son ne soit pas aussi haut de gamme que certains modèles plus chers, vous ne pouvez pas battre l’esthétique rétro cool. Vous recevez des alertes de prix pour Tourne-disque Crosley Voyager

UGG Ugg fabrique des pantoufles confortables doublées de peau de mouton, à la fois élégantes et polyvalentes. Ils sont parfaits pour être portés à la maison, mais grâce à leur semelle légère et ultra-durable, vous pouvez également emmener ces mauvais garçons à l’extérieur et même les porter à l’école. Les pantoufles Tasman sont fabriquées à partir de daim doux et comportent une tresse Tasman brodée ainsi que la technologie exclusive Treadlite d’Ugg, qui augmente l’amorti et la traction.

Spikeball Spikeball est un jeu ultra-tendance et rapide qui combine des éléments de volley-ball et de quatre carrés. Au lieu de frapper une grosse balle au-dessus d’un filet droit, vous frappez une balle plus douce, de la taille d’un pamplemousse, sur une balle rebondissante et annelée, un peu comme un ballon captif mais sans la ficelle. Il s’agit d’un jeu physique, qui nécessite des mouvements rapides et probablement de la plongée si vous voulez marquer des points. C’est un excellent moyen de faire sortir les adolescents de leurs écrans et de sortir à l’extérieur. Vous recevez des alertes de prix pour Spikeball

Baggu La marque tendance Baggu est top quand il s’agit d’imprimés amusants. Leurs produits convoités incluent ce sac fourre-tout, un cadeau parfait pour les adolescents qui traînent leur ordinateur portable à l’école tous les jours mais ne veulent pas utiliser de sac à dos. Le Duck Bag est fabriqué à partir de toile de coton recyclé et est disponible en 12 imprimés colorés. Bonus : il est lavable en machine !

Amazone Le projecteur de poche de Kodak est un cadeau sympa pour les adolescents qui aiment les films, les émissions de télévision ou les jeux vidéo (c’est-à-dire à peu près tous les adolescents). Le Luma 150 peut projeter jusqu’à 150 pouces (12,5 pieds) sur presque toutes les surfaces pour offrir à votre adolescent une expérience impressionnante sur grand écran. De plus, il y a un haut-parleur intégré, donc aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire. Vous recevez des alertes de prix pour Kodak Luma 150 Projecteur

Amazone L’engouement pour les couvertures lestées ne semble pas vouloir disparaître de si tôt. Alors quoi de mieux qu’une couverture lestée ? UN flou couverture lestée. Si votre adolescent aime dormir le week-end (qui ne le fait pas ?), cette couverture le gardera confortable et détendu. Il ajoute également une touche de style et de texture à la chambre d’un adolescent. Ce superbe cadeau est disponible en crème, gris, marron, bleu marine, rose et arc-en-ciel. Son prix catalogue est de 67 $ sur Amazon, mais une remise de 20 % à la caisse le ramène à 54 $. Vous recevez des alertes de prix pour Couverture lestée Wemore

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu’à 6 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l’eau Oui (IPX4 — résistant aux éclaboussures) Les AirPods sont un incontournable pour les adolescents, et les nouveaux AirPods Pro d’Apple (deuxième génération) figureront sur de nombreuses listes de souhaits d’adolescents cette année, c’est donc une valeur sûre. Ce sont les meilleurs AirPod disponibles et alimentés par la nouvelle puce H2 d’Apple, qui promet plus de puissance de traitement tout en étant plus économe en énergie. Si vous ne voulez pas débourser 249 $ pour le Pro 2, vous pouvez opter pour les AirPods Pro originaux d’Apple – cependant, ils ont été abandonnés, ils deviennent donc de plus en plus difficiles à trouver. Lisez notre avis sur les AirPods Pro 2. Vous recevez des alertes de prix pour Apple AirPods Pro (2e génération, blanc)

Rick Broida / Crumpe Si vous connaissez un adolescent qui aime vraiment le sport et qui va régulièrement au gymnase, il appréciera un pistolet de massage pour soulager les douleurs musculaires qui accompagnent un exercice intense. Therabody propose de nombreux modèles plus grands et ultra-chers, mais le Theragun Mini est une option puissante et moins chère dans un boîtier plus petit. Il est facile à mettre dans un sac de sport et délivre 1 750 à 2 400 percussions par minute. Vous recevez des alertes de prix pour Theragun Mini

Pourvoiries urbaines Il est facile pour les adolescents de prendre des photos avec leur téléphone, mais ils peuvent trouver tout aussi amusant de capturer leurs moments préférés avec une caméra instantanée. L’appareil photo est disponible dans une variété d’options de couleurs et les photos peuvent être imprimées – et partagées avec des amis ou épinglées – instantanément. Vous recevez des alertes de prix pour Fujifilm Instax Mini 11 (Lilas Violet)

Pourvoiries urbaines Ce lama câlin est plus qu’un adorable peluche. Mettez-le au micro-ondes et il réchauffera votre lit ou apaisera les muscles endoloris – ou vous pouvez le conserver au congélateur et l’utiliser comme sac de glace. Il a un parfum apaisant de lavande, et quoi de plus adorable qu’un lama ? Ou choisissez parmi une large sélection d’autres jouets en peluche chauffants de la marque, y compris un paresseux, un avocat, des toasts beurrés et plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Coussin chauffant Huggable Llama

Scott Stein/Crumpe La Nintendo Switch est devenue un objet phare pendant la pandémie, et elle figure toujours en bonne place sur les listes de souhaits des adolescents. Si votre adolescent n’a pas de Nintendo Switch, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce système de jeu. C’est une folie, mais ce n’est pas aussi cher que la PS5 ou la Xbox Series X, et il est plus facile de mettre la main sur l’une ou l’autre de ces consoles. Le Switch offre des heures et des heures de divertissement avec des jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Animal Crossing : New Horizons et Super Mario Odyssey. Découvrez d’autres suggestions de jeux vidéo ici. Lisez notre revue Nintendo Switch OLED. Vous recevez des alertes de prix pour Nintendo Switch OLED (Rouge/Bleu)

David Carnoy/CNET Si vous en avez assez que votre adolescent vous dise qu’il ne peut pas envoyer de SMS parce que son téléphone est à court de batterie, la banque d’alimentation Infinity Lab InstantGo 5000 est la solution. Il est facile à jeter dans un sac à dos ou un fourre-tout, et il est livré avec un câble Lightning intégré pour un chargement facile des iPhones. Bonus : le prix a été suffisamment réduit pour qu’il fonctionne bien comme un bas de Noël. Vous recevez des alertes de prix pour Infinity Lab InstantGo 5000 batterie externe

Williams Sonoma Si votre adolescent aime une dose quotidienne de boba, il connaît probablement les Boba Guys, qui se sont fait un nom après avoir ouvert leur première boutique éphémère à San Francisco en 2011. Ce kit de bricolage est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer Boba La saveur Strawberry Matcha très appréciée des gars : boules de tapioca, matcha japonais, confiture de fraise, un fouet à matcha en bambou et une paille réutilisable.

Bombes Bien sûr, les chaussettes étaient le cadeau ennuyeux, mais plus maintenant. Les ados avant-gardistes savent tout sur Bombas. Ce sont les chaussettes les plus confortables qui soient, et grâce à leurs motifs colorés et leurs imprimés amusants, elles sont loin d’être ennuyeuses. Les prix commencent à 13 $ la paire pour les chaussettes de cheville et à 16 $ pour les chaussettes de mollet (illustrées ici), ce qui n’est pas bon marché pour les chaussettes, mais vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur votre première commande.

Lisa Eadicicco/Crumpe Même s’il est peiné, votre adolescent n’a pas toujours accès à son téléphone, surtout lorsqu’il est à l’école. Mais une Apple Watch leur assurera de ne jamais manquer une notification importante. L’Apple Watch SE 2022 n’est peut-être pas la nouvelle Apple Watch la plus flashy aux côtés de l’Apple Watch Series 8 à détection de température et de l’Ultra gonflé. Mais avec un prix de départ de 249 $, c’est facilement l’Apple Watch la plus pratique pour la plupart des adolescents. Points bonus si vous ajoutez un abonnement Apple Music. Lisez notre revue Apple Watch SE (2022). Vous recevez des alertes de prix pour Apple Watch SE (2e génération) [GPS 40mm] Montre intelligente avec boîtier en aluminium Starlight et bracelet sport Starlight – S/M. Fitness & Sleep Tracker, Crash Detection, Moniteur de fréquence cardiaque, Retina Display, Résistant à l’eau

Le jardin de Lula Si vous envoyez quelque chose de loin, envisagez d’acheter un trio de plantes succulentes du jardin de Lula. Vous pourriez penser que les plantes sont ennuyeuses, mais elles sont en fait populaires parmi la foule des adolescents car elles ajoutent une esthétique de bon goût à n’importe quelle pièce. Ce magnifique coffret cadeau est livré avec trois plantes succulentes préplantées dans une élégante boîte blanche qui sert également de jardinière. Heureusement, les plantes succulentes n’ont pas besoin de beaucoup d’attention pour prospérer, elles sont donc parfaites même pour les débutants en plantes.

Pourvoiries urbaines Les doudounes sont à nouveau à la mode cette année, tant pour les adolescentes que pour les adolescents. Et bien que cet élégant de North Face soit vraiment cher, il durera très longtemps chez les adolescents et les jeunes adultes, peut-être même jusqu’à l’université. Cette veste en duvet d’oie 700 est fabriquée à partir de tissu 100 % recyclé. Et il est livré avec une capuche escamotable pour les jours d’hiver supplémentaires.