19 septembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course à mesure que l’espace est disponible.

Brandy est un mélange de pointeurs de 4 ans qui vient d’un refuge à haute mortalité au Kansas. Elle est douce lorsqu’elle rencontre de nouvelles personnes et aime les animaux de compagnie et l’attention. Elle aime les promenades et le plein air, mais elle aime aussi se blottir dans ses couvertures pour faire une sieste. Elle a besoin d’un propriétaire qui puisse être son meilleur ami. Pour rencontrer Brandy, envoyez un courriel à Victoria à victoria@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Saylor est un calicot de 4 ans issu d’un contrôle animalier du Kentucky. Elle est très douce et aimante. Elle attend patiemment les animaux de compagnie et les apprécie toujours autant. Elle a une fourrure douce et de grands yeux expressifs. Elle mérite une seconde chance dans une vie pleine d’amour. Pour rencontrer Saylor, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Bear a été retrouvé errant et n’a jamais été récupéré. Il est un peu timide avec les nouvelles personnes mais s’échauffe rapidement. Il aime les promenades et les animaux domestiques. L’ours n’aime pas être ramassé et doit être le seul chien de la maison. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de la Will County Humane Society)

Izzi est une magnifique chatte écaille de tortue qui a été retrouvée enceinte errante et jamais revendiquée. Elle adore jouer et faire des câlins avec les humains. Izzi a besoin d’une maison sans autres chats car ils lui enlèvent la vedette et elle ne les apprécie pas. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de la Will County Humane Society)

Dallas, sept ans, aime toute attention, en particulier les câlins, les frottements du ventre et les égratignures aux oreilles. Elle est entraînée au pot, en laisse et peut s’asseoir, patter et «s’asseoir jolie» (les deux pattes sur votre bras et elle s’assoit et pose). Pour rencontrer Dallas, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à l’adresse hopefultailsadoptions@outlook.com. Visitez le site hopefultailsanimalrescue.org. (Photo gracieuseté de Hopeful Tails Animal Rescue)

Jazzy a une énorme personnalité. Elle est propre, en laisse et écoute bien. Elle connaît son nom et obéit bien. Elle aime suivre les gens, être avec les gens, mais elle peut aussi être laissée seule. Elle peut aussi s’asseoir, patter et “s’asseoir jolie” (les deux pattes sur votre bras et elle s’assoit et pose). Jazzy fait partie d’une paire liée. Pour rencontrer Jazzy, contactez Hopeful Tails Animal Rescue à hopefultailsadoptions@outlook.com. Visite Hopefultailsanimalrescue.org.