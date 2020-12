L’original Océan 11 à partir de 1960 étoilé Frank Sinatra et les autres membres du Rat Pack Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford et Joey Bishop, ainsi que lady-of-the-pack Angie Dickinson– et ce n’est pas si génial que ça, la seule magie qui subsiste encore à ce jour émanant purement de l’importance de la culture pop de tout cela, car c’était leur premier film dans lequel ils sont tous apparus ensemble.

Cette ambiance, cependant, était bien vivante dans le remake.

« Quand je dis Ocean’s Eleven est un retour à une période antérieure du cinéma », réalisateur Steven Soderbergh a expliqué: « Je veux dire que le film n’est jamais méchant, il n’est jamais gratuit, personne n’est tué, personne n’est humilié sans raison ou est la cible d’une blague. C’est probablement le film le moins menaçant que j’ai jamais réalisé. J’étais conscient de ma part. Je voulais que ce soit une sorte de divertissement léger et je ne pensais pas que des idées plus sombres ou plus méchantes avaient une place dans un film comme celui-ci. Je voulais que ce soit pétillant. «

Dickinson et Henry Silva, également dans l’original, ont des camées clignotant et vous manquez quand la nuit de combat commence au MGM Grand, une scène qui met également en vedette des boxeurs réels Lennox Lewis et Wladimir Klitschko.