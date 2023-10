19 personnes jugées à Paris pour une opération de trafic de migrants bâclée qui a fait 39 morts

Un procès s’est ouvert mardi à Paris contre 19 personnes soupçonnées d’avoir joué un rôle crucial dans une opération de contrebande qui a mal tourné et qui a entraîné la mort de 39 migrants vietnamiens il y a quatre ans, alors qu’ils étaient enfermés dans une remorque de camion étouffante et chaude.

Les tribunaux britanniques, où le camion a été retrouvé le 23 octobre 2019, et en Belgique, où le camion est monté à bord d’un ferry de la Manche, ont déjà jugé et condamné 23 personnes.

La plupart des personnes confrontées à la justice à Paris sont des assistants français appartenant à un réseau hautement structuré qui font face à des accusations, notamment de aide à l’entrée illégale de migrants en France et d’association de malfaiteurs. Quatre des 19 personnes, tous vietnamiens, sont également accusés d’homicide involontaire. Les prévenus risquent 10 ans de prison.

Parmi les 19 figurent des chauffeurs de taxi, des propriétaires d’appartements en banlieue parisienne qui ont hébergé les migrants et des organisateurs qui considéraient les voyageurs « comme des poules qu’on empile », selon le dossier des magistrats instructeurs.

« Les arguments avancés par les dirigeants vietnamiens du réseau invoquant une forme d’entraide intercommunautaire doivent être écartés… le seul objectif étant la recherche du profit maximum », ont écrit les magistrats. Quant aux autres, « les propriétaires et les chauffeurs de taxi étaient des ressortissants français sans lesquels le réseau ne pourrait pas fonctionner ».

Les réseaux de passeurs internationaux ont prospéré alors que les migrants et leurs familles vident leurs poches pour tenter d’atteindre la Grande-Bretagne.

Deux procès à Londres, en 2021 et cette année, ont révélé que les victimes avaient payé environ 13 000 livres (16 770 dollars) pour un service dit VIP. Les petits bateaux remplis de migrants remplacent de plus en plus les camions, les trains et les ferries pour traverser la Manche du nord de la France à la Grande-Bretagne, les réseaux de passeurs s’adaptant aux mesures répressives dans les ports et à bord du train Eurostar.

Le dossier français, constitué de nombreuses enquêtes, souligne que les passeurs « prennent le risque d’envoyer (les migrants) à une mort particulièrement cruelle ».

Des peines allant de 12 à 27 ans ont été prononcées contre cinq personnes devant les tribunaux britanniques, le meneur Gheorghe Nica, 46 ans lors de son procès, ayant écopé de la peine la plus sévère. Dix-huit autres personnes ont été condamnées en Belgique, dont un meneur vietnamien condamné à 15 ans de prison.

Le procès de Paris doit se poursuivre jusqu’au 10 novembre, le verdict devant être rendu ultérieurement.