19 personnes fouettées dans le nord-est de l’Afghanistan pour adultère, vol, fugue

Dix-neuf personnes dans le nord-est de l’Afghanistan ont été fouettées pour adultère, vol et fugue, a déclaré dimanche un responsable de la Cour suprême. L’annonce a souligné l’intention des talibans de s’en tenir à leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia.

Cela semble être la première confirmation officielle que des coups de fouet et des flagellations sont infligés en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021.

Au cours de leur précédent règne à la fin des années 1990, le groupe a procédé à des exécutions publiques, à des flagellations et à la lapidation de personnes reconnues coupables de crimes devant les tribunaux talibans.

Après avoir envahi l’Afghanistan l’année dernière, les talibans ont d’abord promis d’être plus modérés et de respecter les droits des femmes et des minorités. Au lieu de cela, ils ont des droits et des libertés restreints, y compris une interdiction de l’éducation des filles au-delà de la sixième année.

Jeudi, un porte-parole des talibans a déclaré qu’ils s’engageaient à appliquer toutes les lois de la charia.

Un responsable de la Cour suprême, Abdul Rahim Rashid, a déclaré que 10 hommes et neuf femmes avaient été fouettés 39 fois chacun dans la ville de Taloqan, dans le nord-est de la province de Takhar, le 11 novembre. mosquée principale de la ville après la prière du vendredi.

Rashid n’a pas fourni de détails personnels sur les 19 personnes, telles que leur origine ou ce qui leur est arrivé après avoir été fouetté. Il a déclaré que leurs cas avaient été évalués par deux tribunaux avant leur condamnation, confirmant des informations contenues dans une déclaration de la Cour suprême.

Les Nations Unies ont déclaré qu’elles craignaient de plus en plus que les restrictions à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, n’aggravent la crise économique en Afghanistan et ne conduisent à une plus grande insécurité, pauvreté et isolement.

Les anciens insurgés ont eu du mal à passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique et de refus de reconnaissance officielle par la communauté internationale.