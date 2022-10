19 morts dans l’attaque d’un poste de police iranien — RT World News

Vendredi, des séparatistes armés ont tué 19 personnes, dont plusieurs membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), dans un poste de police de Zahedan, dans le sud-est de l’Iran, ont rapporté les médias officiels. Au moins 32 membres du CGRI ont également été blessés dans l’attaque, dont des membres des forces volontaires Basij.

Le colonel du CGRI Hamidreza Hashimi, le soldat du CGRI Mohammad Amin Azarshokr et les soldats du Basij Mohamad Amin Arefi et Saeed Borhan Rigi figuraient parmi les personnes tuées sur les lieux, selon l’agence de presse IRNA. Le chef du renseignement, Seyyed Ali Mousavi, aurait également été abattu lors de l’attaque, avant de mourir de ses blessures.

Les hommes armés se seraient cachés parmi les fidèles à l’intérieur d’une mosquée près de la gare avant d’attaquer, a rapporté IRNA. Les publications sur les réseaux sociaux mentionnent que plusieurs postes de police à Zahedan ont été saisis par les Baluchi “manifestants» vendredi, bien que les médias d’État ne mentionnent pas le nom du groupe séparatiste impliqué dans l’assaut meurtrier. L’agence de presse Tasnim a rapporté que les forces de sécurité iraniennes avaient déjoué un autre “terroriste» attaque contre un poste de police de Zahedan vendredi.















Il n’était pas clair si les attaques étaient liées aux protestations en cours dans le pays contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme accusée de porter son hijab de manière inappropriée, en garde à vue.

Alors que la police a insisté sur le fait qu’Amini était morte d’une crise cardiaque, d’autres affirment qu’elle a été battue à mort, et des groupes d’opposition en Iran ont profité des troubles qui en ont résulté pour appeler à un changement de régime. Les origines kurdes d’Amini ont fait de sa mort une cause célèbre pour les mouvements séparatistes ethniques, et l’attaque de vendredi a eu lieu dans la province du Sistan et du Baloutchistan, où des séparatistes baloutches ont déjà attaqué les forces de sécurité iraniennes.

Au moins 41 manifestants et policiers ont été tués depuis le début des manifestations contre la mort d’Amini le mois dernier, selon la télévision d’État iranienne.

Le ministère iranien des Renseignements a arrêté neuf étrangers liés aux manifestations, dont des citoyens français, allemands, néerlandais, italiens, suédois et polonais. Le gouvernement a accusé «entités étrangères hostiles» pour les troubles. Les médias et les influenceurs soutenus par les États-Unis ont été parmi les premiers à affirmer qu’Amini avait été battu, bien que les images de vidéosurveillance du poste de police où les coups auraient eu lieu ne montrent que le jeune homme de 22 ans se disputant avec un officier, puis s’éloignant avant de tomber au sol. . Les États-Unis, qui ont renversé le gouvernement laïc démocratiquement élu de l’Iran en 1953, ont ouvertement demandé un changement de régime à Téhéran depuis la révolution islamique de 1979.