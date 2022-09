19 meilleures offres d’appareils électroménagers pour la fête du Travail: réfrigérateurs, lave-vaisselle, friteuses à air et plus

Aujourd’hui est officiellement la fête du travail, ce qui signifie que les accords battent leur plein en ce moment. Il y a de bonnes affaires sur tout, de la technologie à la mode en passant par les meubles, mais certaines des remises les plus importantes et les meilleures que vous obtiendrez aujourd’hui concernent les appareils électroménagers. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau réfrigérateur, d’un lave-vaisselle, d’une sécheuse ou d’un four grille-pain ou d’un autre appareil électroménager utile, vous êtes sûr de le trouver moins cher aujourd’hui. Vous pouvez acheter des soldes chez les principaux détaillants, notamment Best Buy, Home Depot, Lowes et bien d’autres. Mais dépêchez-vous, presque toutes ces offres et ventes expirent ce soir.

Avec autant de bonnes affaires à acheter et si peu de temps restant, nous sommes allés de l’avant et avons fait la plupart des démarches pour vous. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures ventes d’appareils électroménagers de la fête du Travail que vous pouvez acheter en ce moment, ainsi que certaines des meilleures affaires que vous pouvez trouver sur les appareils les mieux notés. Et pour encore plus d’économies, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon complet de tous les meilleures offres de la fête du travail vous pouvez magasiner dès maintenant.

Coup d’œil sur les ventes d’électroménagers de la fête du Travail

: Économisez des centaines sur certains appareils de LG, KitchenAid, GE et plus

: Jusqu’à 1 200 $ sur les réfrigérateurs, 170 $ sur les lave-vaisselle et plus

: Jusqu’à 30 % de rabais sur certains électroménagers

: Gros rabais sur les gros électroménagers pour Samsung, LG et plus

: Offres sur les gros électroménagers, ainsi que sur l’éclairage, le chauffage, la climatisation et plus encore

: Jusqu’à 30 % de réduction sur certains électroménagers, plus 10 % de réduction supplémentaire avec le code promotionnel SEPTEMBRE

Meilleures offres de réfrigérateurs pour la fête du Travail :

LG Ce réfrigérateur LG de milieu de gamme a été nommé notre modèle préféré dans l’ensemble pour 2022, et pour le moment, vous pouvez l’acheter à un prix avantageux. Il comprend 25 pieds cubes d’espace de stockage, un système de flux d’air multiple pour fournir un refroidissement uniforme et une finition résistante aux empreintes digitales et aux taches qui facilite le nettoyage. Il est disponible à l’achat maintenant, mais notez simplement qu’il est actuellement en rupture de stock et ne devrait pas arriver avant octobre.

Meilleures offres de lave-vaisselle de la fête du Travail

Bain à remous/CNET Ce Whirlpool a fait son chemin sur notre liste des meilleurs lave-vaisselle pour 2022 en tant que modèle économique préféré, et pour le moment, vous pouvez l’acheter pour encore moins. Il mesure 61 cm de haut, ce qui lui donne assez d’espace pour accueillir jusqu’à 14 couverts, et fonctionne à seulement 55 décibels (ajusté pour l’oreille humaine), de sorte qu’il ne sera pas une nuisance majeure lorsque vous essayez de vous détendre après un repas. . Il est également certifié Energy Star, ce qui vous aide à économiser de l’argent sur vos services publics chaque mois.

Meilleures offres de laveuses et sécheuses pour la fête du Travail

LG Un autre de nos favoris, nous avons nommé ce modèle LG à chargement frontal la meilleure machine à laver de son genre pour 2022. Il dispose de 4,5 pieds cubes d’espace pour que vous puissiez faire plus de lessive avec moins de charges, et il utilise six mouvements de lavage différents pour aider obtenir des vêtements plus propres. Il est également doté d’une cuve entièrement en acier inoxydable qui ne rouillera jamais, ne s’écaillera pas et ne se fissurera jamais, et est équipé d’un système antivibratoire TrueBalance pour aider à réduire le bruit.

