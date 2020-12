« Le monde vous attend. Bonne chance. Voyagez en toute sécurité. Allez! »

La course fantastiqueLa 32e saison se termine ce soir, le 16 décembre. La course mettait en vedette d’anciens pros de la NFL DeAngelo Williams et Gary Barnidge, Haies olympiques Kellie Brinkley et LaVonne Idlette, plus un duo père-fils, plusieurs paires de frères et sœurs et un couple gay.

Les 11 équipes ont lancé la compétition au Hollywood Bowl de Los Angeles et ont continué à participer à des défis mentaux et physiques à Trinité-et-Tobago, en France, en Allemagne, au Kazakhstan, au Brésil et plus encore.

Après 19 ans, 32 saisons et un record de 10 victoires aux Emmy pour la série de compétitions de télé-réalité exceptionnelle, cette course est toujours incroyable, avec une programmation, des problèmes de tournage et une ambition presque inégalés, ayant filmé dans plus de 89 pays avec une équipe de plus de 70 personnes sur le sol.

Au fil des ans, les co-créateurs et les conjoints Elise Doganieri et Bertram van Munster et hôte préféré des fans Phil Keoghan ont révélé quelques détails sur les coulisses de l’émission, y compris les problèmes de voyage inattendus auxquels les concurrents sont confrontés, le nombre de personnes sur lesquelles travaillent LE GOUDRON, et comment Keoghan a presque fini par héberger une autre série emblématique de concours de télé-réalité: