19 juillet 2023 – Section locale de Shaw

Kable Concert Band

Le groupe Kable Concert accueille de nouveau Mark Baldin, un trompettiste soliste renommé, à 19 h 30 mercredi à Mt. Morris.

Baldin a rejoint le Kable Band pour des concerts précédents. Il est le premier trompettiste de l’Orchestre symphonique de Rockford et membre d’autres groupes de musique de la région.

Le groupe Kable Concert organisera également une soirée jazz le 26 juillet. Le 2 août, les membres du groupe Kable Ryan Starkey et Bryan Imel interpréteront des solos instrumentaux. Le 2 août, le groupe sera dirigé par l’ancienne résidente de Mt. Morris, Sarah Recckmeyer.

Le groupe Kable Concert se produit à 19h30 tous les mercredis au Recckmeyer Band Shell sur le campus historique de Mt. Morris. Des bancs sont fournis ou les participants peuvent apporter leurs propres chaises de jardin.

Les conservateurs parleront à Dixon

La Young America’s Foundation (YAF) accueille le conférencier conservateur Allen West au Post House Ballroom à 18h30 jeudi.

West s’adressera à plus de 100 étudiants de tout le pays qui visitent Dixon dans le cadre de la conférence YAF de July Reagan Boyhood Home High School. Les membres du public sont également invités à y assister.

Concert de musique

Le Dixon Municipal Band offrira les sons de l’été à 19h30 jeudi au Page Park Band Shell. Le concert présentera une variété de friandises musicales telles que Highlights From Hello Dolly, When The Saints Go Marching In, The Best Of The 80’s Motion Pictures, Sleigh Ride et Caribbean Rondo.

D’autres sélections incluent English Folk Song Suite, Congress Hall March, The Big Race et The Walking Frog.

Il y aura des prix de présence et les DHS Band Boosters et GG’s Ice Cream vendront des rafraîchissements.

Dîner à la Légion

L’American Legion servira des poitrines de poulet grillées nature ou BBQ, des pommes de terre gratinées, des légumes, des petits pains, de la salade et un dessert de 17 h à 19 h le vendredi. Le coût est de 12 $. Composez le 815-284-2003 pour réserver un repas. Les repas sont disponibles sur place au Post 1120 First Street ou à emporter.

Conservateurs des villes jumelles

Les conservateurs de Twin City se réuniront à 8 h 30 samedi à A’s Kitchen à Rock Falls. La réunion aura un « étage ouvert » où les participants pourront poser des questions et/ou présenter des idées, pour nos villes et comtés.

« Il est maintenant temps d’exprimer des préoccupations ou d’avoir besoin de réponses à des problèmes. Nous apprécions la contribution de chacun. Le public est le bienvenu à cet événement gratuit. Les participants seront responsables de leur propre petit-déjeuner », a déclaré Sue Nobis dans un communiqué de presse.

Auxiliaire de la Légion américaine

L’American Legion Auxiliary ILLNI Girl’s State a réuni Angela Gallentine, Fantasia Ward, Carli Kobbeman et Greta Hacker, représentant Rock Falls # 902.

Le but est de promouvoir la fierté en Amérique, de développer des compétences en leadership, d’éduquer en faisant campagne, en élisant des fonctionnaires, en votant, en créant, en gouvernant des villes, des comtés, des États.

Les commanditaires étaient : Coloma Township, Johnson Oil Company, Rock Falls Optimist et Sauk Valley Bank.