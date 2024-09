19 habitudes quotidiennes risquées que les gens adoptent tout le temps

15.

« Ne pas faire confiance à son corps. Je suis en quatrième année de médecine et je vois donc beaucoup de gens négliger leurs symptômes par peur du médecin ou par souci financier. J’ai aussi une expérience personnelle à ce sujet. À 15 ans, j’ai soudainement ressenti une forte douleur dans l’abdomen qui est devenue si intense pendant la nuit que je ne pouvais plus rester confortablement allongée dans mon lit. J’ai donc appelé les urgences avec mes parents et expliqué mes symptômes. Ils m’ont dit que j’avais probablement de fortes crampes (parce que j’avais aussi mes règles) et m’ont conseillé de prendre de l’ibuprofène. »

« Le lendemain, j’ai beaucoup vomi et j’ai vu une étrange substance jaunâtre. J’ai donc appelé le cabinet du médecin, qui m’a envoyé aux urgences. Là, ils ont vérifié mon sang pour une infection et ont pris ma température. Je n’avais pas de fièvre ni aucun signe d’infection. De plus, ils n’ont pas trouvé mon appendice à l’échographie, et ma douleur n’était « pas assez forte pour être une appendicite », selon les médecins. Ils ont failli me renvoyer chez moi, mais un médecin a décidé, contre le protocole, de faire une IRM, qui a montré une appendicite si grave que l’appendice avait déjà éclaté, me donnant une péritonite, qui peut mettre ma vie en danger. Si j’avais été renvoyé chez moi, il y avait de fortes chances que je ne m’en sois pas sorti. Cet événement m’a appris à faire confiance à mon corps et à mon intestin (littéralement, dans ce cas). Je recommande aux gens de faire de même. Vous savez ce que vous ressentez, alors faites confiance à votre instinct ! Cela pourrait vous sauver la vie. »

-Anonyme