19 gadgets et gadgets sur Amazon dont vous ne saviez pas avoir besoin dans votre vie

Vous avez peut-être déjà terminé votre achat de cadeaux des fêtes pendant Vendredi noir ventes, ou vous ne faites que commencer (pas de jugement ici), mais parfois vous avez juste besoin d’un petit bibelot pour compléter un cadeau plus important ou pour donner à un ami ou un collègue dans un éléphant blanc échanger.

Quelle que soit la raison, si vous avez du mal à trouver des idées, Amazon est votre meilleur ami lorsqu’il s’agit de trouver des gadgets utiles et abordables dont vous ne soupçonniez même pas l’existence. Nous avons rassemblé ci-dessous un tas de nos favoris afin que vous puissiez obtenir quelque chose de soigné pour vous-même ou pour quelqu’un d’autre avant les vacances.

Au-delà de la simplicité d’utilisation, cette brosse à shampooing pour cheveux est un excellent cadeau pour tout le monde. Utilisez-le pour masser le shampooing dans vos cheveux et profitez d’un massage de la tête et d’un cuir chevelu propre en même temps. Sa poignée ergonomique le rend facile à utiliser sur une variété de types de cheveux.

Ce support de tablette à col de cygne réglable est utile sur un bureau, dans la cuisine ou dans la chambre à coucher – pratiquement partout où vous voudrez peut-être avoir votre écran en vue tout en étant capable de régler facilement l’angle. Il convient aux tablettes et aux téléphones de 4,7 pouces à 10,5 pouces.

Emballe-le

Avec ces étiquettes velcro, plus besoin de se demander quel câble va à quel appareil ! Disponibles dans une variété de formes et de tailles, vous pourrez facilement identifier vos différents cordons et fils.