19 étudiants populaires qui ont rapidement perdu leur statut

« Un jour, pendant le cours de gym, nous avons fait un « test de condition physique » au cours duquel nous avons fait des tours autour du périmètre extérieur de notre école et avons effectué autant de tours que possible. La plupart d’entre nous ont abandonné après un tour ou deux et sont allés s’asseoir dans les gradins.

Il y avait cependant un groupe de jeunes qui pratiquaient le cross-country et qui prenaient cela comme un défi et parcouraient des distances apparemment interminables. Le jeune, pas très populaire, s’est dit que s’il parvenait à suivre ces gars-là, il montrerait qu’il méritait de faire partie de l’équipe.

Tour après tour, il s’est retrouvé à l’arrière du peloton, sans jamais le rattraper, mais sans jamais le distancer complètement. Le grand groupe d’entre nous qui avait déjà abandonné et qui était assis dans les gradins a vu cela, et nous avons tous commencé à encourager ce gamin et à l’observer de près.

Alors que le groupe passait devant nos gradins pour un autre tour, le gamin qui suivait derrière a visiblement chié dans son pantalon. Des crottes se sont déversées des trous de ses shorts de sport sur le trottoir sous nos yeux horrifiés.

Il a continué à courir.

Au tour suivant, notre professeur de gym, qui se prenait pour un sergent instructeur, a fait signe au gamin de s’arrêter, lui a mâché le cul et lui a fait nettoyer les crottes pendant que nous étions tous assis là, espérant qu’une collision inattendue avec un astéroïde nous permettrait de mettre fin à notre misère collective.

Sa popularité ne s’est jamais rétablie. Il n’a jamais couru un seul mètre pour notre équipe de cross-country.

—u/EarhornJones