19 décembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Ace est un mélange terrier bringé mâle de 5 ans qui a été abandonné lorsque son propriétaire est devenu sans abri. Il est un peu timide dans son nouvel environnement et a besoin d’un adoptant patient qui voit son potentiel. Il adore se faire caresser, mais il est sensible et a besoin d’un foyer calme et d’un adoptant dévoué. Pour rencontrer Ace, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Raven, deux ans, a été sauvé de l’euthanasie dans un refuge du sud de l’Illinois. Elle est très amicale, affectueuse et extravertie. Elle interagira immédiatement avec les visiteurs et essaiera de les séduire en animaux de compagnie et en attention. Elle aspire à être un chat de tour. Raven est FIV positif et n’aime pas toujours les autres chats. Elle devrait être le seul animal de compagnie dans une maison – elle a beaucoup d’amour à partager et est prête à être une compagne chérie. Pour rencontrer Raven, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Hailey est un chiot croisé léopard Catahoula / Chihuahua issu du contrôle des animaux. Elle est douce et un peu timide mais adore jouer avec les autres chiens et apprécie la compagnie de tout le personnel et des bénévoles. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Scott est un domestique aux cheveux courts qui aime l’attention et suit le personnel implorant cette attention. Il vivait à l’extérieur et a besoin d’une belle maison chaleureuse. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.