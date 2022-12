19 décembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

Jalapeño est un shorthair domestique de 5 mois. Il est énergique, curieux et indépendant. Il aime jouer avec ses jouets et faire de l’escalade. Pour plus d’informations sur Jalapeño, contactez Forepaws à megan@forepawspets.com. Visitez https://www.forepawspets.com/. (Maribeth Wilson)

Beauty est un poil court domestique de 6 mois. Elle est gentille, douce et timide. La beauté apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Elle ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur la beauté, contactez Forepaws à megan@forepawspets.com. Visitez https://www.forepawspets.com/. (Maribeth Wilson)

Little One est un shorthair domestique de 6 mois. Elle est douce, calme et loyale. Little One est affectueux et aime les égratignures au cou, mais seulement pendant son temps libre. Pour plus d’informations sur Little One, contactez Forepaws à megan@forepawspets.com. Visitez https://www.forepawspets.com/. (Maribeth Wilson)

Taffy est un shorthair domestique de 6 mois. Elle est aimante, amicale et affectueuse. Taffy est très gentil et accueille immédiatement les gens. Pour plus d’informations sur Taffy, contactez Forepaws à megan@forepawspets.com. Visitez https://www.forepawspets.com/. (Maribeth Wilson)

