19 choses qui ont été ruinées lorsqu’elles sont devenues trop populaires

19.

« ALDI ! Leurs prix avantageux et leurs produits de bonne qualité m’ont vraiment attiré. C’était mon petit secret auquel presque personne ne s’adressait. Les gens commentaient : ‘Ugh Aldi ! Je déteste ça là-bas.’ Et je me disais : « Oh, d’accord, je pense qu’ils vont bien » (mais je crie secrètement que c’est le meilleur, et j’ai tout pour moi) MAINTENANT, il y a tellement de gens qui y font leurs achats à tout moment que je me sens bondé. »

« Allez plutôt dans les autres magasins, les gens ! Restez en dehors de mon Aldi et arrêtez d’acheter toutes les myrtilles. »

—Anonyme, 48 ans, New Jersey