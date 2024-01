19 choses à faire cet hiver dans le comté de Lancaster | Divertissement

Les récentes chutes de neige qui ont marqué le début de 2024 ont signalé que le cœur de la saison hivernale est arrivé dans le comté de Lancaster.

Même s’il fait de plus en plus froid dehors, il y a encore beaucoup de plaisir à s’amuser dans la région. Voici 19 façons de vaincre l’ennui cet hiver.

Partir en randonnée hivernale

Les randonneurs toute l’année savent que l’hiver offre des sites spéciaux en plein air, comme des sentiers enneigés et des glaçons scintillants. Même lors d’un hiver sans beaucoup de neige, le manque de feuillage permet d’offrir des vues que vous n’auriez jamais eues en plein été.

Du Horseshoe Trail près de Lititz au Pequea Trolley Trail, il y a beaucoup à explorer. Trouvez plus d’inspiration ici.

Allez dans un buffet – dans vos vêtements les plus confortables

Que vous préfériez Miller’s Smorgasboard à Ronks ou Shady Maple à East Earl, l’hiver est la saison des bons repas. Et si vous ne portez pas de pantalon à taille élastique ou de jupe fluide lors de votre visite, vous vous trompez.

Voir une marmotte locale

Le jour de la marmotte est le vendredi 2 février et si vous habitez dans le comté de Lancaster, vous savez que Phil n’est pas la seule star de la journée. Mount Joy Minnie, Octoraro Orphie, MT Parker et Elliott the Groundhog prédiront si nous aurons plus d’hiver ou un printemps précoce.

Elliott, qui vit au centre de réadaptation Acorn Acres, a fait ses débuts l’année dernière aux côtés de son frère Poppy, malheureusement décédé en 2023. Elle est apparue dans une publicité Jeep du Super Bowl 2020 avec Bill Murray.

Explorez un musée local

Les musées remarquables du comté de Lancaster attirent régulièrement des visiteurs de l’extérieur de la ville. Alors pourquoi ne pas agir comme un touriste dans votre propre cour ?

Découvrez le planétarium et les créatures au Musée du Norddécouvrez les jours passés au Cloître historique d’Ephrata et le Musée 1719explorez des œuvres d’art influentes au Musée Demuthdécouvrez les locomotives au Musée ferroviaire de Pennsylvanie ou fatiguer les petits à Maison pratique. Il y a beaucoup à voir et à apprendre.

Emmitouflez-vous pour une visite architecturale ou une promenade narrative

Le Département de planification communautaire et de développement économique de Lancaster propose trois visites architecturales à pied autoguidées dans tout Lancaster : le long de East King Street, West Chestnut Street et Mussertown/Churchtown dans le sud-est de Lancaster. Ces circuits sont très amusants à suivre à pied, mais ils sont également disponibles en ligne.

Si vous souhaitez divertir un public plus jeune, les enfants et leurs tuteurs peuvent suivre un sentier extérieur et lire les panneaux indicateurs lors des promenades contées. Les bibliothèques d’Adamstown, d’Ephrata, du canton de Manheim, de Lititz et de Quarryville les ont proposés ; vérifiez auprès de votre bibliothèque locale ce qui est actuellement exposé.

Explorez votre système de bibliothèques locales

En parlant de bibliothèques, à quand remonte la dernière fois que vous avez visité celle de votre quartier ? Si vous n’avez pas de carte de bibliothèque, l’hiver est le moment idéal pour vous en inscrire. Pendant que vous y êtes, voyez quels clubs et groupes de lecture sont proposés. De nombreuses bibliothèques du comté de Lancaster proposent également régulièrement des programmes pour les jeunes, comme des heures du conte.

Bénévole

Si vous ne savez pas quoi faire de votre temps, envisagez de l’utiliser pour aider les autres. Consultez la chronique bihebdomadaire des bénévoles de Centraide pour en savoir plus sur les besoins les plus récents des organisations à but non lucratif de la région, ou rendez-vous sur uwlanc.org/volunteer.

Faire une soupe au poulet et au maïs

On se sent plus chaud à la simple mention de la soupe au poulet et au maïs, un aliment de base du comté de Lancaster. Pensez à essayer une recette authentique de Lancaster, comme l’une des huit que nous avons trouvées dans les archives des journaux.

Points bonus : achetez vos ingrédients auprès des agriculteurs locaux.

Aller à une vente de boue

Si vous avez des difficultés en cuisine, procurez-vous votre soupe au poulet et au maïs dans l’une des ventes de boue de notre région, où la soupe est un aliment de base régulier. Enchérissez sur des courtepointes, des outils agricoles, des antiquités et bien plus encore. La saison démarre à la Strasburg Fire Company ; la date de cette année n’a pas encore été annoncée.

Faites un tour en voiture dans une partie d’un comté où vous n’êtes jamais allé

Le comté de Lancaster s’étend sur 984 miles carrés – et combien d’entre eux pouvez-vous dire que vous en avez vu ? Faites une balade dans une zone que vous connaissez moins.

Pour vous inspirer, lisez ici le voyage du journaliste Kevin Stairiker qui a découvert les points les plus élevés et les plus bas du comté.

Aller faire du bowling

Montrez à ces épingles qui est le patron. Il existe de nombreuses voies d’exploitation dans le comté de Lancaster : Rocky Springs Entertainment Center (1495 Millport Road, Lancaster), Decades (438 N. Queen St., Lancaster), Leisure Bowling and Golf Center (3440 Columbia Ave., Lancaster), 222 Dutch. Lanes (4311 Oregon Pike, Ephrata), Cain’s Lanes (670 Lancaster Road, Manheim) et Clearview Lanes (1990 W. Main St., Mount Joy). Nous promettons de ne pas juger si vous optez pour des pare-chocs.

Regardez la sculpture sur glace en action

Chaque année, des artistes mettent du métal sur la glace pour que la magie opère. Découvrez une sculpture sur glace en direct au Lititz Fire & Ice, prévue du vendredi 16 février au dimanche 25 février. Revenez avec LNP | LancasterOnline plus près de l’événement pour plus de détails et un calendrier des sculptures vivantes, et apprenez-en plus sur lititzpa.com/event/fire-ice-festival.