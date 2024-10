19 candidats à la mairie s’affrontent pour diriger Portland, Oregon, dans une course axée sur le sans-abrisme

PORTLAND, Oregon — De nombreux changements politiques se préparent à Portland, dans l’Oregon.

La course ouverte à la mairie dans la ville la plus peuplée de l’État compte 19 candidats, tous en lice pour prendre la tête après des années de frustration croissante. campements de sans-abri. Parmi eux : trois conseillers municipaux, dont un impliqué dans un scandale de casier judiciaire ; une strip-teaseuse ; et le PDG d’une entreprise de camionnage s’engageant à mettre fin au sans-abrisme dans 12 mois.

La course a été ouverte lorsque le maire Ted Wheeler a décidé de ne pas se faire réélire après avoir occupé le poste le plus élevé de la ville depuis 2017. Wheeler a acquis une notoriété nationale en 2020 alors que des manifestations nocturnes ont éclaté dans les rues de Portland et dans tout le pays en réponse à la le meurtre de George Floyd par la police.

Celui qui remportera le siège de maire supervisera complètement nouveau système de gouvernement. Portland étend son conseil municipal de cinq à 12 membres, qui seront élus par les électeurs de chaque district plutôt que de toute la ville, et ajoute un poste de directeur municipal. Et tous les candidats – y compris la centaine de candidats aux nouveaux sièges du conseil – seront élus pour la première fois au scrutin préférentiel.

La modification de la charte de Portland avait déjà été sur le bulletin de vote, mais elle a échoué jusqu’à ce que les électeurs ont approuvé la refonte en 2022. La révision la plus récente de la Charte a débuté au milieu des manifestations de 2020 et d’une prise de conscience nationale du racisme qui a suscité des discussions sur la nécessité de rendre le gouvernement plus responsable et plus équitable.

De nombreux candidats de couleur se présentent désormais aux nouveaux sièges du conseil municipal et du maire de la ville à majorité blanche. Mais on ne sait toujours pas comment les électeurs et les élus s’adapteront au nouveau système et à sa logistique.

« Je ne pense pas que quiconque ait une idée vraiment précise de la façon dont les choses vont fonctionner immédiatement après cette élection », a déclaré Chris Shortell, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université d’État de Portland.

Il y a cependant quelques constantes dans la campagne de cette année : les inquiétudes concernant les sans-abri et la consommation de drogues dans l’espace public. Des enquêtes menées au cours des dernières années ont montré que les habitants de Portland considèrent le sans-abrisme comme un problème majeur, a déclaré John Horvick, vice-président senior de la société de sondage DHM Research.

« Les questions clés restent les questions clés », a déclaré Horvick. « Ceux-ci continuent d’être les principes organisateurs de la politique de Portland et le seront certainement tout au long de cette élection et au-delà. »

Les membres du conseil municipal René Gonzalez et Carmen Rubio ont mené la collecte de fonds parmi les candidats à la mairie, aux côtés de Keith Wilson, dont l’entreprise de transport comprend des camions électriques. Ils ont présenté différentes visions pour réduire le sans-abrisme dans une zone métropolitaine où un décompte de janvier 2023 a révélé que près de 4 000 personnes vivaient sans abri.

Gonzalez, qui est soutenu par les groupes chargés de l’application des lois, a fait pression sur le comté de Multnomah, où se trouve Portland, pour qu’il cesse de distribuer des tentes et des bâches aux sans-abri. Il a fait pression pour une application plus stricte des règles anti-camping.

Rubio a appelé à davantage de travailleurs de proximité et à une meilleure coordination entre les acteurs du système de réponse aux sans-abri, tels que les refuges et les groupes de services sociaux.

Wilson, qui a fondé une organisation à but non lucratif travaillant pour augmenter la capacité des refuges pour sans-abri, s’est engagé à mettre fin à l’itinérance sans abri au cours de sa première année de travail. Le site Web de sa campagne indique qu’il atteindra cet objectif ambitieux en partie en augmentant le nombre d’abris d’urgence nocturnes sans rendez-vous dans les installations existantes telles que les églises et les centres communautaires.

Les trois principales collectes de fonds sont suivies par Mingus Mapps, membre du conseil municipal, ainsi que Liv Østhus, écrivaine, musicienne et strip-teaseuse dont le nom de scène est Viva Las Vegas.

Mapps, dont la campagne a eu du mal à prendre de l’ampleur, espère devenir le premier maire noir de Portland. Si lui, Rubio ou Gonzalez – qui ont un héritage latino – sont élus, ce serait la première fois qu’une personne de couleur dirigerait la ville.

Pendant une grande partie de l’année, Rubio et Gonzalez ont été considérés comme des favoris. Mais les récentes révélations sur le palmarès de Rubio – ainsi que celui de Gonzalez, dans une bien moindre mesure – ont bouleversé la course.

Rubio a été victime d’environ 150 infractions au code de la route et au stationnement au cours des deux dernières décennies. Elle n’a pas payé bon nombre d’entre eux pendant des mois, voire des années, et son permis a été suspendu à six reprises. Elle a perdu quelques mentions à la suite de la nouvelle, rapportée pour la première fois par The Oregonian/OregonLive.

« Le mieux que je puisse faire à ce stade est de répéter que je suis vraiment désolé et que regagner la confiance des Portlandiens est un engagement continu que je prends très au sérieux », a déclaré Rubio dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Gonzalez a également vu son permis suspendu à deux reprises il y a plus de 20 ans et a accumulé sept contraventions pour excès de vitesse entre 1998 et 2013, dont une qui a été rejetée, comme l’a rapporté pour la première fois Willamette Week.

« En tant que jeune homme, je conduisais parfois trop vite », a déclaré Gonzalez dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Mais en vieillissant, je suis devenu plus responsable et cela se reflète dans mon bilan. »

Les nouvelles concernant les dossiers de conduite ont créé une opportunité pour Wilson, qui n’a jamais exercé de fonctions électives, a déclaré Shortell, professeur de l’État de Portland.

« Ce qui semblait être une course simple s’est transformé ces dernières semaines en une course un peu plus ouverte », a-t-il déclaré. « Cela, combiné au système de vote préférentiel, a ouvert un espace à Keith Wilson. »

Sous vote préférentielles électeurs classent leurs choix par ordre de préférence sur le bulletin de vote. Si un candidat est le premier choix de plus de 50 % des votants au premier tour de dépouillement, ce candidat gagne.

Dans le cas contraire, le décompte se poursuit jusqu’à un second tour. Le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé et les électeurs qui ont choisi ce candidat comme premier choix voient leurs voix redistribuées vers leur choix suivant. Le processus se poursuit avec l’élimination du candidat ayant obtenu le moins de voix jusqu’à ce que quelqu’un obtienne la majorité des voix.

Si Rubio et Gonzalez finissent par diviser les électeurs, Wilson pourrait être un deuxième choix pour suffisamment d’électeurs pour potentiellement avancer, a déclaré Shortell.

Le nouveau système électoral, la nouvelle forme de gouvernement et le grand nombre de candidats aux élections représentent de nombreux éléments mobiles à la fois pour les candidats et les électeurs, et il faudra peut-être plusieurs cycles électoraux pour que l’hôtel de ville et les résidents aient une idée claire de la façon dont les choses se déroulent. travail, a déclaré Shortell.

« À l’heure actuelle, c’est un nouveau système et tout le monde essaie de comprendre ce que cela signifie », a-t-il déclaré. « Et c’est la nature du changement. »