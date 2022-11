19 cadeaux de cuisine, tous à moins de 25 $

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous êtes à la recherche de superbes cadeaux de cuisine à moindre coût, vous avez placé votre chaise sur la bonne table. Du décor kitsch aux outils utilitaires, une excellente cuisine, un bar et de la vaisselle peuvent être trouvés pour pas cher. Qu’il s’agisse d’un chef à domicile, d’un hôte en série ou d’un mixologue que vous recherchez, nous avons collecté 19 de nos cadeaux de cuisine préférés à moins de 25 $ afin que vous puissiez cocher quelques personnes de votre liste tout en gardant ce budget de vacances sous contrôle.

Vacu Vin Cet appareil pompe l’air d’une bouteille de vin ouverte à travers un bouchon en caoutchouc pour aider à garder ces chiantis et blettes frais plus longtemps. Si vous recherchez la version folie, Coravin fabrique des systèmes de conservation du vin qui repressuriseront une bouteille avec du gaz, la gardant bonne à boire pendant mois. Vous recevez des alertes de prix pour Vacu Vin économiseur de vin

Ce mini ensemble de planche de bar et de couteaux en bois dur est de la taille idéale pour trancher les agrumes et autres petits fruits pour les cocktails. L’ensemble est livré avec deux couteaux Henckels, l’un conçu pour le tranchage et l’autre pour les coupes complexes au cas où vous auriez envie. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble de planche de mini-bar Henckel’s

CuisineIQ Aiguiser les couteaux de cuisine est quelque chose que la plupart d’entre nous ne faisons pas, mais que nous devrions certainement faire. Cet aiguiseur de comptoir testé et approuvé par CNET est plus facile à maîtriser que les fusils à aiguiser portatifs et coûte moins de 10 $ sur Amazon. Vous recevez des alertes de prix pour Aiguiseur de couteaux KitchenIQ

MoMa Un livre d’art c’est bien d’avoir sur la table basse mais ces sous-verres d’inspiration Mondrian sont bien plus pratiques.

Paille de whisky Si vous salissez une cuillère à café chaque matin pour mélanger votre café glacé, puis enfoncez une paille pour le boire, ce gadget pratique fait les deux et vous évitera un lavage. Accrochez la petite version pour 15 $ ou un Whiskee plus grand pour 19 $.

Godinger Ceux qui cherchent à canaliser leur Don Draper ou Jack Donaghy intérieur ne peuvent tout simplement pas verser le whisky de la bouteille comme un païen. Cette carafe de 10 onces contiendra vos meilleures liqueurs avec une touche de style old school.

Le Creuset Ces mini versions du four hollandais emblématique du Creuset ne conviendront pas à un jarret d’agneau braisé, mais elles contiendront la gelée de menthe ou un côté d’au jus pour l’accompagner. Et tout à fait charmant, pourrais-je ajouter.

orme occidental Parfois, le meilleur design est le plus simple. Ce beurrier en porcelaine effronté vous permet de savoir exactement ce qu’il y a à l’intérieur et ce que vous pouvez en faire.

Etsy Vous pouvez ranger tout un tas de choses dans ces paniers en lin rustiques – artisanat, plantes, fruits – mais ils font une maison parfaite sur la table du dîner pour du pain ou des craquelins.

de Bachan La plupart des sauces barbecue que vous trouvez dans le magasin sont un peu unidimensionnelles. La sauce japonaise de Bachan a des couches de saveur provenant de la sauce de poisson riche en umami, du gingembre et du sésame. C’est une excellente garniture pour les boulettes, le poisson, le poulet et le riz. C’est aussi un excellent cadeau pour tous ceux qui aiment les choses délicieuses. Vous recevez des alertes de prix pour Sauce barbecue japonaise Bachan’s

Amazone Ce livre de cuisine effronté peut sembler être un cadeau gag, mais il y a de vraies recettes dans ce nouveau recueil Seinfeld. Chaque recette emmène le lecteur et le futur chef dans le passé avec des citations, des scènes et des anecdotes de la sitcom bien-aimée qui les a inspirés.

orme occidental Demandez à n’importe qui de Brooklyn, c’est ainsi que vous prononcez ces assaisonnements de base.

QWE Personne n’est plus fort que Thanos dans l’univers Marvel. Ce muscle supplémentaire vous sera utile pour ouvrir des bouteilles de bière et de soda embêtantes. De plus, vous gagnerez certainement des rires avec cet outil de barre unique inspiré des super-vilains. Vous recevez des alertes de prix pour Décapsuleur à gants Thanos

Sur La Table D’accord, ce n’est pas réellement comestible, mais c’est le cadeau parfait pour une tête d’œuf sur votre liste.

Voler par Jing Si vous n’avez pas de pot de chili croustillant dans votre garde-manger, je suis désolé mais vous vous trompez. C’est de loin ma plus grande nouvelle obsession pour les condiments et je ne suis pas la seule. Chili crisp est une bombe umami croquante, légèrement épicée et sucrée qui ajoute une dimension de saveur incroyable aux aliments vierges, y compris les œufs, le poulet, le poisson, les légumes et bien plus encore.

Ferme de rêve Dreamfarm fabrique des ustensiles de cuisine très utiles comme le Chopula et Supoon. Aucun n’est plus pratique que les Clongs, qui ressemblent à des pinces mais ont un repose-cuillère intégré pour ne pas salir le comptoir. Il s’agit d’une petite mise à niveau de conception, mais celle que le guerrier de la cuisine sur votre liste appréciera. Vous recevez des alertes de prix pour Clongs

Amazone Cette passoire, qui se clipse sur le côté de votre marmite à pâtes, repose fermement sur le “pourquoi n’y ai-je pas pensé ?” Catégorie. Si vous avez plus de pièces à déposer, le Perfect Pot (des gens de Always Pan) a également un couvercle de passoire pratique, pèse moins de 5 livres et est une casserole solide tout autour, sinon un peu trop cher. Vous recevez des alertes de prix pour Crépine clipsable Gizmo Snap N’ Strain

Amazone C’est l’un de ces cadeaux qu’il va être difficile de ne pas garder pour soi une fois arrivé. Peut-être en prendre deux, juste au cas où ? Nous les avons testés et les cubes de crâne sont parfaitement définis, comme nous les aimons. Vous recevez des alertes de prix pour Moules à glaçons Skull

Amazone Les boulangers amateurs peuvent utiliser ce rouleau à pâtisserie réglable pour faire une pâte parfaitement uniforme pour des biscuits, des biscuits et des pâtisseries pratiquement parfaits. Vous recevez des alertes de prix pour Rouleau à pâtisserie réglable

Amazone Pourquoi, qu’est-ce que tu utilises pour étaler de la confiture sur du pain ? Vous recevez des alertes de prix pour Grattoir et écarteur Platypus

