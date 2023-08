19 ans plus tard, le sac à main de la femme assassinée est rendu à la famille Joliet – Shaw Local

Le premier objet que Suzanna Ibarra de Joliet a sorti du sac à main de sa défunte belle-sœur était une photo.

Et puis Suzanna Ibarra s’est retrouvée face à face avec le visage souriant de sa belle-sœur, Maria Elena Ibarra de Joliet.

« J’ai sorti de très belles photos d’elle », a déclaré Suzanna Ibarra. « Elle était allée à un mariage et était toute habillée et avait l’air très heureuse. C’était un beau souvenir. »

Maria Elena Ibarra, 37 ans, est décédée après avoir été poignardée 21 fois le 21 janvier 2004 et laissée dans sa boutique, Great Looks by Maria Elena à Plainfield.

Même 19 ans plus tard, Suzanna Ibarra, une ancienne administratrice du canton de Joliet qui a été élue au conseil municipal de Joliet en avril, a déclaré qu’elle ressentait toujours la douleur de la perte.

Une émue Suzanna Ibarra, à gauche, et sa fille Rosalinda Ibarra tiennent un sac à main qui leur a été rendu par le procureur du comté de Will, James Glasgow. Le sac à main appartenait à Maria Elena Ibarra, 37 ans, décédée après avoir été poignardée 21 fois au début de 2004. (Photo fournie par le bureau du procureur du comté de Will)

« Je n’ai jamais eu de sœur biologique », a déclaré Ibarra. « C’était le plus proche que je pouvais espérer d’une sœur. »

Paul Wenzel, 38 ans, le petit ami de Maria Elena Ibarra, a été accusé de son meurtre. Il est mort après avoir tenté de se pendre en prison.

« Maria était plus qu’une simple victime de meurtre. … elle était plus que ces derniers moments horribles de sa vie. — Suzanna Ibarra, belle-sœur de Maria Elena Ibarra et membre du conseil municipal de Joliet

Carole Cheney, procureure adjointe du comté de Will et directrice des affaires publiques, a déclaré que le tribunal avait rendu une « ordonnance de restitution des preuves » datée du 29 juin 2004, pour les biens de la victime, prévoyant que les preuves détenues pouvaient être restituées.

D’une manière ou d’une autre, le sac à main de Maria Elena Ibarra n’a été rendu à la famille que cet été, lorsque le procureur de l’État du comté de Will, James W. Glasgow, l’a personnellement remis à Suzanna Ibarra le 21 juin.

Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, rend un sac à main à Suzanna Ibarra et à sa fille Rosalinda Ibarra le 21 juin. Le sac appartenait à Maria Elena Ibarra, 37 ans, décédée après avoir été poignardée 21 fois au début de 2004. (Photo fournie par le bureau du procureur du comté de Will)

Cheney a déclaré que Suzanna Ibarra s’était renseignée sur le sac à main par l’intermédiaire du bureau du procureur de l’État. Les enquêteurs se sont rendus au département de police de Plainfield pour parler au dépositaire des preuves, qui a trouvé l’ordre de 2004.

« Le sac à main a été fourni aux enquêteurs, qui l’ont apporté à notre bureau, et le procureur de l’État a procédé à fournir le sac à main à Suzanne », a déclaré Cheney.

Suzanna Ibarra a rappelé l’anxiété du jour de janvier où la famille et les clients ne savaient pas ce qui était arrivé à Maria et pourquoi ils ne pouvaient pas la joindre. La police a ensuite retrouvé sa belle-sœur dans son magasin de Plainfield.

« C’était un crime très haineux », a déclaré Suzanna Ibarra, ajoutant : « Cela ne ressemble pas à il y a 19 ans. C’est comme si c’était arrivé hier, parfois.

Mais le 21 juin, Suzanna Ibarra n’était pas concentrée sur le crime. Elle se concentrait sur la vie avant la tragédie et voyait les sourires sur les photos où elle pouvait simplement « ressentir l’amour ».

Suzanna Ibarra, à gauche, embrasse sa fille Rosalinda Ibarra après qu’un sac à main leur a été rendu par le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, le 21 juin. Le sac à main appartenait à Maria Elena Ibarra, 37 ans, décédée après avoir été poignardée 21 fois au début de 2004. (Photo fournie par le bureau du procureur du comté de Will)

« Maria était plus qu’une simple victime de meurtre », a déclaré Suzanna Ibarra. « Elle aimait mes enfants comme les siens. Elle aimait cuisiner; elle était une boulangère experte. Elle venait toujours et cuisinait avec mes enfants. Elle adorait être sur le terrain de jeu avec les enfants. Elle était une membre active de sa communauté et membre du club Kiwanis de Plainfield. Elle était une esthéticienne très talentueuse et une couturière experte; elle a fait beaucoup de robes pour les autres, pour elle-même, des robes de mariée. Elle était plus que ces derniers moments horribles de sa vie.

Même après que les membres de la famille aient vidé le sac de son contenu, une impression significative de Maria Elena Ibarra est restée.

« Ça sentait toujours l’huile de menthe qu’elle utilisait toujours », a déclaré Suzanna Ibarra. « Peux tu croire ça? »