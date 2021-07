19 ans de Devdas : SRK révèle que son dhoti n’arrêtait pas de tomber pendant le tournage du film | Films Actualités

New Delhi: L’adaptation de Sanjay Leela Bhansali de l’histoire d’amour tragique Devdas termine 19 ans et la distribution du film est nostalgique. Shah Rukh Khan, qui a joué le personnage principal dans l’opus magnum, s’est rendu sur son compte Instagram pour remercier ses co-stars Madhuri Dixit, Aishwarya Rai, Jackie Shroff et Kirron Kher pour « Toutes les nuits tardives….les petits matins…. rythme difficile et problèmes ».

« Toutes les nuits tardives… les petits matins…. rythme difficile et problèmes. A bien fonctionné à cause de la magnifique @madhuridixitnene . L’étonnant @aishwaryaraibachchan_arb, toujours joyeux @apnabhidu dada, plein de vie @kirronkhermp et toute l’équipe s’entrainant sous le magistral et patient #sanjayleelabhansali », a écrit la superstar en partageant de superbes photos des coulisses des décors du film.

L’homme de 55 ans a cependant également divulgué un problème auquel il était confronté. « Seul problème… le dhoti n’arrêtait pas de tomber… !! Thx pour l’amour tout le monde. #19YearsOfDevdas ».

L’actrice Madhuri Dixit a également profité de son Instagram pour se souvenir. « Se souvenir de bons et heureux souvenirs des décors de Devdas. Même 19 ans plus tard, tout semble si frais ! Merci Sanjay pour ces partages. Je les chérirai pour toujours ! »

L’actrice a également rendu hommage au défunt acteur légendaire Dilip Kumar, récemment décédé. Le comédien avait joué Devdas dans l’adaptation de l’histoire d’amour de Bimal Roy en 1955.

« Voici notre ode à #DilipKumar, tout comme #Devdas, vous continuerez à vivre… pour toujours ! #19YearsOfDevdas », a écrit Madhuri.

Devdas est basé sur un roman du même nom écrit par Sarat Chandra Chattopadhyay.

Devdas de Shah Rukh Khan est sorti en 2002 et a été apprécié du public. Le film a remporté 11 Filmfare Awards et cinq National Film Awards.