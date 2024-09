19 acteurs qui ont détesté leurs looks emblématiques à l’écran

3.

Simone Ashley a ressenti beaucoup d’inconfort à cause des corsets qu’elle portait. La Chronique des Bridgerton garde-robe. En 2022, elle a dit Glamour Royaume-Uni« Le premier jour, je me suis dit : « OK, premier jour en tant qu’actrice principale, je vais manger beaucoup, être vraiment pleine d’énergie ». J’ai donc mangé cette énorme portion de saumon, et c’est à ce moment-là que j’ai eu envie de vomir, essentiellement parce que je portais le corset. J’ai réalisé que lorsque vous portez le corset, vous ne mangez tout simplement pas. Cela change votre corps. J’ai eu une taille plus fine pendant un court instant. Puis, dès que vous arrêtez de le porter, vous revenez à votre corps d’origine. J’ai eu beaucoup de douleur avec le corset aussi. Je crois que je me suis déchiré l’épaule à un moment donné ! »