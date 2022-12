‘1899’ sur Netflix : cette fin expliquée

1899 est un nouveau Netflix émission mystère des créateurs allemands de Dark, une autre série Netflix qui nous aimons. Mais en 1899, les choses deviennent bizarres très vite. Il a une fin qui pourrait vous dérouter si vous n’y prêtez pas attention !

Attention : Spoilers à venir pour l’émission Netflix 1899.

Le spectacle commence comme ce qui semble être une pièce d’époque simple avec un peu de mystère. Mais les complications commencent à se développer et le spectacle s’accumule couche après couche, amenant les téléspectateurs à le comparer au drame qui fait tant parler d’eux. Perduqui est passé d’un spectacle d’accident d’avion apparemment simple à une série de science-fiction et de mystère surnaturel.

Décomposons ce qui se passe, avec beaucoup de spoilers.

Mettez les sous-titres

Tout d’abord, avant de regarder l’émission, accédez à vos options de diffusion en continu et modifiez-les pour que l’émission affiche les sous-titres plutôt que la version doublée. Comme nous l’expliquons, les personnages viennent de nombreux pays différents et parlent de nombreuses langues différentes. Mais cela fait partie de l’intrigue – il y a des scènes où nous devons savoir qu’un personnage ne comprend pas la langue d’une autre personne. Les sous-titres clarifient cela, tandis que la version doublée obscurcit la question.

La plupart des gens auront une meilleure expérience s’ils règlent leur audio sur “English [Original]” et leurs sous-titres activés et réglés sur “Anglais [CC].”

Les bases de l’intrigue

Le spectacle se déroule sur le bateau à vapeur Kerberos, emmenant un groupe de personnes de Londres à New York. Vous aurez l’ambiance du Titanic – certains des passagers sont riches et vivent en première classe dans des cabines privées géantes, tandis que d’autres sont coincés en deuxième ou troisième classe.

Les personnages viennent du monde entier et ont des parcours très différents. Les téléspectateurs apprennent bientôt que tout le monde a un secret et une raison de fuir l’Europe pour le Nouveau Monde. L’émission commence par suivre Maura Franklin (Emily Beecham), neurologue et l’une des rares femmes médecins du Royaume-Uni, voyageant seule. Son frère, Ciaran (bien que son nom soit à peine utilisé), a disparu il y a quatre mois, en même temps qu’un autre bateau à vapeur de cette même compagnie de bateaux, le Prometheus, a tout simplement disparu en mer. Heck ouais, c’est un début prometteur.

Netflix



Quelques personnages majeurs

Il y a tellement de passagers et d’équipages sur 1899, tous avec des histoires fascinantes. Mais le spectacle les présente assez lentement et distinctement, il est donc facile de les garder séparés dans votre esprit. En voici quelques-unes :

Capitaine Eyk Larsen

Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) est le capitaine allemand du Kerberos. Il boit – et vous aussi – parce qu’il est hanté par la perte horrible de toute sa famille dans l’incendie d’une maison. Lorsque le Kerberos rencontre le Prometheus presque vide, Eyk décide de remorquer l’autre navire vers l’Europe, ce qui provoque une mutinerie, car peu de personnes sur son navire veulent retourner d’où elles viennent.

Tove et sa famille

Tove (Clara Rosager) est une femme enceinte du Danemark, et Maura l’aide très tôt avec une complication de grossesse. Elle voyage avec sa famille, mais pas de mari, et il y a une histoire horrible derrière sa grossesse. Des membres de sa famille sont avec elle sur le navire, notamment ses parents Anker et Iben, son frère Krester et sa sœur Ada.

Daniel Solace

Daniel (Aneurin Barnard), se faufile vers le Kerberos depuis le Prométhée, et est si mystérieux qu’au début, il est difficile de dire s’il est un bon ou un mauvais. Il a certainement des compétences – il porte une sorte de panneau coulissant qui semble faire disparaître le navire, et il libère des insectes verts brillants qui peuvent ouvrir des portes. Mais comme tout sur 1899, son rôle est compliqué. Sans trop en dire (spoilers complets plus bas), il est très important pour Maura.

Ramiro et Angel

Ramiro (José Pimentão) se présente comme un prêtre espagnol, mais il y a bien sûr une histoire derrière cela. Il voyage avec Angel (Miguel Bernardeau), un Espagnol riche et beau, et ils ont aussi des secrets.

Ling Yi et Yuk Je

Ling Yi (Isabella Wei) semble être une charmante jeune geisha japonaise, voyageant avec sa mère au visage sévère, Yuk Je (Gabby Wong). Leur passé commence à se dérouler et rien, même leur nationalité, n’est ce qu’il semble.

Elliot, alias Le Garçon

Un garçon qui semble incapable de parler et se retrouve à bord du Prometheus.

Netflix



Clémence et Lucien

Clémence (Mathilde Ollivier) et Lucien (Jonas Bloquet) sont des jeunes mariés français qui ne semblent pas trop s’aimer. C’est un vétéran de la Légion étrangère française.

Jérôme

Jérôme (Yann Gael) est un passager clandestin français à bord du Kerberos, et un compagnon de guerre de Lucien.

Virginie

Virginia Wilson ( Rosalie Craig ) est une madame de bordel britannique qui a l’intention de commercialiser Ling Yi en Amérique en tant que courtisane japonaise. Ling Yi, apprend-on, n’était pas la femme d’origine destinée à ce rôle, mais a accidentellement tué la femme visée alors qu’elle tentait de piquer sa boisson et de lui voler sa place sur le navire.

Les Kerbero

Le Kerberos est un personnage à part entière. Ce n’est pas votre bateau à vapeur typique de 1899. Il y a des passages secrets dans certaines des cabines qui ramènent les passagers à des jours importants de leur vie et des insectes vert vif qui peuvent ouvrir des portes. Un matériau noir commence à sortir des murs et affecte même la main de Virginia, rampant sur son corps, comme des niveaux de gris dans Game of Thrones. Et le nom du navire est peut-être plus familier pour beaucoup comme Cerberus, le chien à trois têtes d’Hadès, qui gardait les portes des Enfers dans la mythologie grecque, empêchant les morts de partir. Tout comme les passagers du navire ont été (pour la plupart) empêchés de continuer.

C’est quoi cette fin ?

Principaux spoilers à venir.

1899 comporte huit épisodes complexes, qui exposent tous lentement le passé secret des personnes à bord et les secrets des Kerberos. Si cela suffisait, ce serait une histoire satisfaisante mais simpliste à la Agatha Christie. Mais au lieu de cela, cette histoire voulait être “perdue” en mer. Le Prométhée disparu n’est pas seulement un bateau disparu, et d’étranges événements surnaturels et scientifiques se préparent.

Tout n’est qu’une simulation

Mais au final, il s’avère que tout le voyage océanique est une simulation créée par Maura, qui ne se souvient pas l’avoir créée.

Daniel est le mari de Maura et Elliot était leur fils. À la mort d’Elliot, Maura a tenté de le maintenir en vie en transférant sa conscience dans le monde virtuel, où elle et Daniel pouvaient passer du temps avec lui dans une salle de jeux colorée aux allures de bunker. Et apparemment, le génie Maura a conçu sa simulation pour que d’autres avec des êtres chers décédés puissent les retrouver.

Daniel essaie désespérément de réveiller Maura pour libérer tout le monde. (“WAKE UP!” est un motif récurrent du début de chaque épisode.) Une clé que Maura possède, et la pyramide avec laquelle Elliot se trouve, libérera tout le monde. Mais Daniel a changé les codes de sortie afin qu’ils résident maintenant dans un jouet pyramidal différent et dans la propre alliance de Maura.

Le père de Maura n’est pas vraiment le cerveau

Le père de Maura, Henry (Anton Lesser), le propriétaire de la compagnie maritime, observe la simulation depuis son bureau moderne. Il semble au début qu’il a créé la simulation, mais en réalité, c’était Maura, et il est aussi impuissant que les passagers.

C’était son frère disparu depuis le début

Vous souvenez-vous de Maura s’inquiétant pour son frère, Ciaran, soi-disant perdu sur le Prometheus ? C’est en fait lui qui garde sa sœur, Maura, et leur père, Henry, piégés dans la simulation.

‘Perdu dans l’espace

Lorsque Maura se réveille enfin à la réalité, elle est en fait sur un vaisseau spatial en 2099, avec les passagers du Kerberos. Un message menaçant de Ciaran l’invite à revenir à la réalité, et un message informatique mentionne “Projet Prometheus”. Ainsi, la bataille fraternelle pour la réalité semble loin d’être terminée.

Y aura-t-il une deuxième saison de 1899?

1899 était suffisamment populaire pour qu’une deuxième saison semble probable. Les créateurs Jantje Friese et Baran bo Odar ont déclaré à Deadline ils aimeraient que ce soit une émission multi-saisons, mais cela dépend des notes de Netflix.

L’acteur Jonas Bloquet, qui joue Lucien, a déclaré que le casting avait demandé aux créateurs ce qui se passerait s’il y avait une saison deux, mais on leur avait essentiellement dit “attendez et voyez”.

Attendaient. Et pendant que nous attendons, nous allons devoir revoir le tout à nouveau, pour reprendre tous les détails révélateurs que nous avons manqués la première fois.