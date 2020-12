Image Crédit… International Herald Tribune

[BY THE HERALD’S SPECIAL WIRE.] LONDRES, 26 décembre – Au mieux, Londres est une ville terne et désolée où passer le jour de Noël, mais hier, le temps a réussi à donner à la ville une apparence particulièrement misérable. Les rues, après les fortes pluies qui étaient tombées toute la nuit, étaient humides et boueuses, et la pluie, la neige et la neige fondue tombaient par intervalles pendant toute la journée et gardaient les rues plus dégagées des piétons qu’un dimanche ordinaire.

Le résultat fut que Londres présentait un aspect sombre et désert, sauf aux heures pendant lesquelles les services religieux avaient lieu. Ceux-ci, malgré le mauvais temps, ont été largement fréquentés. L’abbaye de Westminster, où il y avait un service de chants de Noël et des sermons du doyen, était bondée matin et soir. Les beaux services musicaux de la cathédrale Saint-Paul ont également attiré d’immenses congrégations dans la ville, le doyen y étant également le prédicateur.

D’autres théologiens qui ont attiré de grandes congrégations de vacances étaient le sous-doyen à la chapelle royale, St. James’s; Le chanoine Ainger, à l’église du temple; le révérend chanoine Wilberforce, à St. John’s, Westminster; Dr Parker, au City Temple, et le révérend Hugh Price Hughes dans sa chapelle au large de Regent-street.

Malgré les désagréments liés à l’exercice en plein air, de nombreux groupes de musique et de chanteurs devaient être rencontrés dans toutes les parties de la ville. Sinon, rien n’indiquait à l’extérieur que le grand festival annuel était arrivé. Dans les quartiers les plus pauvres de la métropole, cependant, de nombreux dîners, petits-déjeuners et divertissements ont été offerts aux enfants et aux personnes âgées aux ressources limitées.

– The New York Herald, édition européenne, 26 décembre 1895.