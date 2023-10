189 corps en décomposition retirés du salon funéraire

Les analyses ADN visant à identifier les cadavres gravement détériorés pourraient prendre plusieurs mois, ont indiqué les autorités.

Les corps gravement décomposés d’au moins 189 personnes ont été retirés d’une maison funéraire du Colorado après avoir découvert qu’ils n’étaient pas entreposés de manière inappropriée, ont annoncé mardi des responsables, révisant à la hausse les estimations précédentes d’il y a quinze jours.

« Les équipes ont enlevé au moins 189 individus et les ont transportés au bureau du coroner du comté d’El Paso », Le Bureau of Investigation du Colorado a déclaré mardi que le processus avait été achevé le 13 octobre. « Le nombre total de personnes décédées pourrait changer à mesure que les processus d’identification et d’enquête se poursuivent. »

Des estimations antérieures suggéraient que 115 cadavres avaient été découverts sur les lieux. Les corps sont dans un état de décomposition si avancé qu’une analyse ADN sera nécessaire pour identifier nombre d’entre eux – un processus qui pourrait prendre plusieurs mois, ont indiqué les autorités.

Les restes des personnes décédées ont été découverts par les autorités qui ont répondu à un rapport faisant état d’une odeur nauséabonde émanant de la maison funéraire Return to Nature, située dans un bâtiment mal entretenu de la petite ville de Penrose, au Colorado.

La découverte des restes humains a eu lieu après que les propriétaires de la maison funéraire n’aient pas payé leurs impôts au cours des derniers mois et aient été expulsés de l’une de leurs propriétés. Ils ont également été poursuivis pour factures impayées par un service crématoire qui avait cessé de faire affaire avec la maison funéraire il y a près d’un an, selon des informations.

« Sans donner trop de détails pour éviter de victimiser davantage ces familles, la zone du salon funéraire où les corps étaient mal entreposés était horrible », Allen Cooper, shérif du comté de Fremont, l’a déclaré plus tôt ce mois-ci.

Cooper a ajouté que la scène découverte par les secouristes à l’arrivée des autorités était si bouleversante qu’un ambulancier a développé une éruption cutanée et a nécessité un traitement médical.

Le site Internet de la maison funéraire indique qu’elle propose un service dit « d’enterrement vert », qui, selon elle, est un moyen de prendre soin d’un proche décédé avec un impact minimal sur l’environnement – ​​et sans utiliser de produits chimiques d’embaumement. La loi de l’État exige que tout corps non enterré dans les 24 heures soit correctement réfrigéré.

Les propriétaires du salon funéraire n’ont pas commenté publiquement la situation.